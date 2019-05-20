На автозаправке в Серпухове произошёл взрыв. Трое погибли

Три человека погибли при взрыве на автозаправке в Серпухове 20 мая. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

На АЗС на Северном проезде велись сварочные работы на емкости для хранения нефтепродуктов. Произошел хлопок паров бензина без возгорания.

Пострадал один человек, его госпитализировали в больницу, ещё трое погибли. В региональном главке уточнили, что взрыв произошел на АЗС «СерпуховНефтеПродуктСервис».





