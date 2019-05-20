Три фонтана в Петербурге, за которые голосовали горожане, отремонтирует ООО «Ялта»

Смольный подвел итоги конкурса на ремонт трех фонтанов, которые выбирали общегородским голосованием. Их приведет в порядок постоянный подрядчик Водоканала.

Протокол заседания закупочной комиссии появился на сайте госзакупок 20 мая. Согласно ему, контракт будет заключен с ООО «Ялта». Речь идет о капремонте фонтанов по следующим адресам: пр.Королева, д.31, корп.1, лит.Е (фонтан и скульптура «Мальчик и гуси»), Замшина ул., д.5, соор.1, лит.А (в Любашинском саду) и ул. Слободская, д.4, сооружение 1, лит. А. Ранее «Водоканал Санкт-Петербурга» на основе специального голосования определили эти объекты, их отремонтируют до 25 августа за 131,5 млн рублей.

ООО «Ялта» принадлежит Олегу Маньшину и является регулярным подрядчиком ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». В прошлом году компания заключила контрактов на 230 млн: речь шла о ремонте большого фонтана в Металлострое и фонтанного комплекса на Октябрьской площади.

Напомним, в марте стало известно о том, что за счет оптимизации деятельности Водоканала удалось изыскать дополнительные средства на фонтаны., после чего было объявлено голосование. Участвовали объекты по адресам: ул. Королева, 31, Каменноостровский пр.,46, ул. Замшина, 5, Лермонтовский пр., 41 и ул. Слободская, 4. На данный момент из 105 городских фонтанов и фонтанных комплексов 55 нуждаются в восстановлении.

Справка: В 2018 году расходы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проверила контрольно-счетная палата. В январе следователи наведались в офис предприятия, а в феврале вице-губернатор Максим Шаскольский поручил передать результаты проверки КСП в правоохранительные органы. Их уже передавали до этого, но реакции в первый раз не последовало. В марте 2019 года был уволен гендиректор Водоканала Евгений Целиков, который в 2016 году сменил на этой должности Феликса Кармазинова (тот управлял предприятием почти 30 лет — в том числе и в 2011 году, когда выбирался поставщик электроэнергии). Место Целикова занял Александр Данилов.





