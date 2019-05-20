Рассадили за пацифизм. Сотрудники израильской авиакомпании "Эль Аль" отомстили исландцам за флаг Палестины на Евровидении

Израильские сотрудники национального перевозчика "Эль Аль" выразили свое недовольство поступком исландских участников Евровидения 2109, которое проходило в Израиле. Во время прямой трансляции подсчёта голосов музыкальная группа Хатари продемонстрировала несколько шарфов в цветах Палестины и надписями "Палестина". Перед выступлением музыканты объясняли, что их песня является выражением их гражданской позиции, в рамках которой они осуждают любые вооруженные конфликты.

кадр из трансляции Евровидения-2019

Поступок исландцев вызвал горячее обсуждение как внутри Израиля, так и за его пределами. Сотрудники израильской авиакомпании "Эль Аль" меж тем решили отомстить исландским музыкантам рассадив их на разные ряды в салоне самолёта во время многочасового перелета домой.

"[Быть рассаженными] это то, что они заслуживают", – передал слова сотрудников авиакомпании израильский музыкант Дахер Дахли, предавший огласке этот факт.







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Напомним, вооруженный конфликт между государством Израиль и Палестиной существует с 1948, когда по решению ООН территория на западном берегу Мёртвого моря была передана для создания нового государства.