Дагестанская диаспора раньше полиции нашла вероятного участника резни в Петербурге. И обеспечила ему алиби

Представители Дагестана в Петербурге поучаствовали в расследовании резни на улице Салова. Брошенная на их земляка тень стала поводом для масштабных поисков.

Как сообщил «Фонтанке» 20 мая представитель Дагестана в Петербурге Магомед Омаракаев, его помощники нашли 25-летнего земляка, которого полиция считала вероятным участником вооруженной драки. К нему вел номер автомобиля.

«Машину, как оказалось, он продал пару лет назад выходцу из Узбекистана и к происшествию отношения никакого не имеет. Живет нормальной жизнью, служит в Росгвардии, – уточнил Омаракаев. – Информацию мы довели прокурору Фрунзенского района».







По данным «Фонтанки», красный «Шевроле Клан», на котором скрылись преступники, с апреля 2017 года принадлежит 32-летнему выходцу из Узбекистана. Он получил вид на жительство в России более трех лет назад. По всей видимости, он занимается куплей-продажей автомобилей, так как за это время зарегистрировал на себя более пятидесяти машин. Часть обрела новых собственников. Не исключено, что «Кланом» пользовалось другое лицо. Известный «Фонтанке» телефон этого владельца отключен.

После поножовщины на Салова медики госпитализировали четырех уроженцев Узбекистана с ножевыми ранениями. Нападавшие скрылись на «Клане» и автомобиле «Равон», принадлежащем также выходцу из Узбекистана.