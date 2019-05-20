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Город
20.05.2019 20:12
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Смольный готовит законодательную базу для переезда СПбГУ в Пушкин

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры обсудил с депутатами ЗакСа возможность внести поправки в высотный регламент на бывших сельскохозяйственных угодьях в Пушкине. Об этом «Фонтанке» сообщили 20 мая в Законодательном собрании и подтвердили в Смольном.

Речь идет о поправках в городской закон закон 820-7 («О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга и режимах использования земель в границах указанных зон...»). Принципиально, в первую очередь, изменение предельной высотности: на части территории, о которой идет речь, действует ограничение в 18 метров, чего университету недостаточно. По данным «Фонтанки», под СПбГУ предлагается отвести порядка 300 га.

Собеседники «Фонтанки» в университете пояснили, что на данный момент окончательного решения о переезде вуза в единый кампус не принято, точка в этом вопросе может быть поставлена на заседании попечительского совета под председательством Дмитрия Медведева летом. На данный момент СПбГУ представили свои предложения Петербург и Ленинградская область. Власти соседнего субъекта предлагают построить единый кампус в Гатчине.

Напомним, что его создание обсуждается в государственных кабинетах с 2013 года. Идея руководства вуза состоит в том, чтобы разбросанные по городу более 300 разных учебных корпусов объединить под одной крышей. Инициаторы переезда утверждают, что только таким образом университет сможет развиваться, когда для того, чтобы химикам встретиться с биологами, нужно будет спуститься на несколько этажей, а не проехать через весь город. 

Приблизительные расчеты и общий проект кампуса утвердили еще весной 2016 года на специально созданной комиссии при правительстве РФ. Предполагается, что для единого университетского комплекса нужно 130 га, на которых будет построено 1 млн квадратных метров недвижимости. В том числе – научно-технологический медицинский комплекс (включая университетскую клинику) на 700 коек с расчетом до 50 тысяч пациентов в год, научный парк размером до 50 ресурсных центров для инструментального обеспечения образовательных и научных проектов, исследовательские и учебные лаборатории, около 1,5 тысячи учебных аудиторий, а также стадион, бассейн, игровые и тренажерные залы, студенческие общежития на 20 тысяч проживающих, парковки и много другое. Расчеты сделаны исходя из текущего количества студентов и сотрудников вуза (на данный момент в СПбГУ не менее 50 тысяч студентов, преподавателей и ученых).



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