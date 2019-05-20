Цифровая подпись в продаже. «Продаём под электронный ключ правительство, коммерсантов, квартиры»

47news.ru провел эксперимент и доказал: любой продвинутый в налоговых процедурах человек может легко завладеть не только чужими фирмами и квартирами.

Александра Мудрац/ИТАР-ТАСС

Для этого не нужны ни деликатные связи, ни специальные навыки, ни властный ресурс, достаточно иметь в кармане до десяти тысяч рублей. Дело в том, что с недавних пор в России делается всё для упрощения жизни физических и юридических лиц. Ради борьбы с бюрократией разрешено производить ряд действий удалённо. Подавать отчётность в налоговую, участвовать в торгах, продавать и покупать квартиры, менять руководителя – всё это можно делать за компьютером.

Для некоторых примитивных действий, где не затрагиваются интересы собственников, вроде уплаты штрафов или получения выписки из Росреестра, достаточно пройти несложную процедуру регистрации на правительственных сайтах. Например, в личном кабинете портала Госуслуги легко узнать о задолженности по налогам, оформить загранпаспорт, зарегистрировать машину, встать на очередь в детсад.

Для более сложных процедур нужна электронная цифровая подпись (ЭЦП). Предполагается, что она равнозначна живой, настолько же уникальна и значима. Физически она записывается на устройстве, по виду напоминающем обычную флешку. Пользователь должен вставить её в компьютер, и, проведя некоторые манипуляции, может расписываться в нужных документах.

В этой правильной схеме уже найдены уловки. Слабое место упирается в удостоверяющие центры, выдающие ЭЦП. По сути, это обыкновенные частные фирмы, получившие специальную аккредитацию в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Также им нужно получить лицензию от ФСБ.







Свидетельство даёт право продавать ЭЦП, но не налагает обязанности контролировать действия её владельца. Более того, сотрудников удостоверяющего центра не контролирует ни ФСБ, ни Минсвязи, он не является частью вертикали власти. Кстати, как и в случаях мошенничества с землёй, в основе которого лежит право у кадастровых инженеров, не входящих в систему координат, определять границы участков.

Журналист на собственном опыте убедился в лёгкости, с которой можно получить электронную цифровую подпись, причём за любого. Полностью материал читайте здесь.