Дама с поленом, несостоявшаяся закладчица и украинец. Президент Путин подписал указы о помиловании

Троих осуждённых россиян и украинца помиловал президент Владимир Путин. Указы опубликованы на официальном сайте правовой информации 20 мая.

В список тех, с кого снимут судимость, попала 84-летняя Гайникамал Аюпова. Пенсионерка отбывала наказание за убийство сожителя поленом. В эмоциональном порыве она раскаялась, суд приговорил её к шести годам и трем месяцам колонии.

Также раньше срока выйдет на свободу 82-летний Владилен Литвинов, осуждённый за убийство жены в 2016 году. Он задушил больную супругу, за которой ухаживал в течение 14 лет.

Помилована и 18-летняя Жанна Саламатина. Её ещё в несовершеннолетнем возрасте задержали при попытке сделать закладку. В заключении девушка окончила профессиональное училище по трем специальностям: «швея», «кухонный рабочий» и «оператор ЭВМ». Сейчас она продолжает учебу в 11-м классе общеобразовательной школы. Стала победителем во Всероссийском фестивале творчества несовершеннолетних осужденных «Амнистия души».

Житель Харькова Гладкобородов уже отбыл наказание за кражу мобильника. Его 80-летняя мать живёт в России, она перенесла операцию на позвоночнике, нуждается в постоянном уходе. Сын не мог вернуться в страну из-за судимости в течение полутора лет.





