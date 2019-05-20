Трамвай до Красного Села уперся в метро и в деньги. До 2027 года

Cроки строительства трамвайной линии из Петербурга до Красного Села и открытие станции метро «Сосновая Поляна», которая по плану начнет работать не раньше 2027 года, связаны. Как красноселам добираться до города эти годы до запуска трамвая — обсуждается.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

21 мая в городском правительстве состоится очередное совещание, на котором будет поднят вопрос развития трамвайной сети Петербурга. В том числе затронут и тему заявленного в 2018 году концессионного проекта легкорельсовой линии из Петербурга до Красного Села. Пока совещания идут, проект стоит, горожане бомбардируют власть вопросами о том, как им ездить домой.

С момента появления странички врио губернатора Петербурга во «ВКонтакте» горожане уже несколько раз жаловались на сложную ситуацию с транспортной доступностью Красного Села. В результате городская власть руками неназванного госслужащего с аккаунта Смольного неожиданно назвала конкретный и четкий срок, который никогда не звучал ранее.

«Согласно отраслевой схеме развития метрополитена в Санкт-Петербурге, метро в Красном Селе не предусмотрено. Предполагается строительство концессионного трамвая от Красного Села до ближайшей перспективной станции метро «Сосновая Поляна». Сроки реализации проекта трамвая будут увязаны со сроками строительства данной станции», – гласил ответ из Смольного. Согласно перспективной схеме развития петербургского метрополитена, эта станция метро, продолжающая коричневую линию на юго-восток, появится не раньше 2027 года.

Эксперт по транспорту агломераций Иван Вергазов считает логичным решение увязать создание станции метро и трамвайную линию. Делать трамвай сразу от «Автово», как это изначально позиционировалось при презентации проекта, было бы не самым лучшим решением – тогда жителям пришлось бы проводить в пути более часа только до метро.







Напомним, что соглашение о намерениях по строительству легкорельса до Красного Села от «Автово» было подписано с IC ICTAS Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. и Astaldi S.p.A. Ранее итало-турецкий конгломерат компаний уже работал на ЗСД, а также на двух условно петербургских этапах М-11 («Фонтанка» писала о проблемах с субподрядчиками и задержках). В компании на звонки «Фонтанки» не ответили.

Более разговорчивыми оказались собеседники нашего издания в городском правительстве: оказывается, пока главная дискуссия идет о финансовой модели проекта. Обсуждается пока объем бюджетных инвестиций и возможной ежегодной субсидии, которая обеспечит минимально гарантированный доход. Непосредственно для строительства линии требуется 11 млрд рублей. Маршрут линии также обсуждается, но не с инвестором, а внутри правительства. В ходе детальной проработки выяснилось, что трасса либо пройдет по разным субъектам РФ (Санкт-Петербург и Ленинградская область), либо в непосредственной близости к существующим железнодорожным путям.

По данным «Фонтанки», Смольный склоняется к тому, чтобы держать трамвай подальше от РЖД, – мол, с коллегами из Ленобласти будет гораздо проще договориться. И все же и здесь окончательного и утвержденного решения нет, но чиновникам спешить некуда: до стройки еще очень далеко.

А что все это время делать жителям Красного Села? И эксперты, и местные жители считают, что хоть как-то решить проблемы с транспортной доступностью города-спутника не через 10 лет, а в ближайшее время, можно с помощью железнодорожной ветки. В этом случае нужно обновить как расписание электричек, так и логистику пассажиров от станции в самом Красном Селе. Желательно при этом включить электричку в городской проездной – тогда эффект будет большим. При этом формальная увязка сроков реализации проектов в одну дату приведёт к реальному решению местных транспортных проблем.

Среди многочисленных ответов от правительства на странице Беглова «Фонтанка» обнаружила тот, который лишает местных жителей надежды на транспортную доступность: «...В данный момент через Красное Село курсируют 13,5 пар поездов, с учётом существующей инфраструктуры – однопутная линия – это количество является максимальным». Судя по всему, это ошибка конкретного исполнителя: железная дорога там двухпутная. И поездов там проходит больше, а именно – 16 пар. Эксперт ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин считает, что и этого мало. Для комфортного проезда, по его оценке, в сутки требуется 34 пары поездов. В городском комитете по транспорту заявили, что вопрос прорабатывается.

Еще в декабре 2018 года пресса пестрила заголовками: «В Красном Селе может появиться метро»: речь шла о том, что вопрос строительства здесь подземки рассматривается (на сложную транспортную доступность города Красное Село пожаловались ветераны, пришедшие на один из проблемных объектов, который посетил врио губернатора). «Мы сейчас проводим ревизию плана строительства метро. И я вам, может быть преждевременно, но могу сказать, что есть мысли, чтобы здесь метро было», – сказал тогда Беглов. По данным «Фонтанки», от этой идеи в обозримой перспективе в городском правительстве отказались.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»