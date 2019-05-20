Ямайский чемпион представил крохотный электрокар имени себя. Не проронив ни слова

Знаменитый ямайский бегун, восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Усейн Болт представил в Париже в рамках конференции Viva Technology необычный городской электромобиль под названием Bolt Nano.

B-Nano, как сокращенно называют проект, это двухместный суперкомпактный городской электромобиль, основной особенностью которого является возможность быстрой замены батареи, пишет британское издание американского Motor1. Водитель и единственный пассажир располагаются в автомобильчике друг за другом, так же, как, например, в Renault Twizzy. Сам B-Nano предназначен, в основном, для работы в каршеринге, а не для продажи в частные руки.

Модель отличается не только необычной компоновкой, позволяющей сделать его настолько компактным, что проблем с парковкой в городе не возникает: на одном стандартном парковочном месте легко умещается два Nano. У него на удивление небольшой пробег на одной зарядке — всего лишь от 5 до 30 километров. Но это не страшно, так как батарейный блок заменяется за секунды. Предполагается, что каршеринговый сервис, эксплуатирующий эти машинки, будет иметь специальный штат сотрудников, меняющих батареи после каждого клиента.







Выпускать B-Nano собирается американский стартап Bolt Mobility, выбравший ямайского чемпиона своим фронтменом. Компания уже имеет целый флот электросамокатов и даже предоставляет услуги проката в некоторых городах, в частности в Париже. Какую роль во всем этом, помимо представления своего имени, играет восьмикратный олимпийский чемпион, неясно, но во время презентации электромобиля имени себя он не проронил ни слова.

Видео: YouTube/Ao Volante