Американские ретейлеры обратились к Трампу из-за тарифов на обувь из Китая

Более 170 крупных обувных ретейлеров США, в том числе Nike и Adidas, написали письмо в Белый дом с просьбой к президенту Дональду Трампу рассмотреть вопрос о прекращении повышения тарифов на обувь, импортируемую из Китая, сообщает CNBC.

«В то время как тарифы США на все потребительские товары составляют в среднем всего 1,9 процента, для обуви в среднем они составляют 11,3 процента и достигают уровня 67,5 процента. Добавление 25-процентного увеличения налога сверх этих тарифов означало бы, что некоторые работающие американские семьи могли бы заплатить почти 100-процентную пошлину за свою обувь», — говорится в письме.

По оценкам организации «Дистрибьюторы и розничные торговцы обувью Америки», тарифы могут стоить покупателям обуви более $7 млрд. в год. Например, цена на популярный тип кроссовок, которые в настоящее время продаются по цене $49,99, с 25% тарифом может возрасти до $65,57. А цены на популярную беговую обувь могут подскочить с $150 до $206,25.







На прошлой неделе Белый дом опубликовал список китайских товаров, на которые могут быть введены 25-процентные пошлины США. Список на общую сумму около $300 млрд включает и обувь — от кроссовок до сандалий, обуви для гольфа, дождевых и лыжных ботинок.

При этом только за прошлый год США импортировали из Китая обувь на сумму $11,4 млрд, согласно данным Бюро переписи населения США.

Nike и Adidas, наряду с другими производителями кроссовок, стараются уменьшить свою зависимость от Китая, перенося производство в такие места, как Вьетнам. Однако, объясняют они, такие решения требуют долгосрочного планирования.

«Обувь — это очень капиталоемкая отрасль, для принятия решений в которой требуются годы планирования, и компании не могут просто заставить фабрики приспособиться к этим изменениям», — говорится в письме, направленном Трампу.