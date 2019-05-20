Фестивали, бал и шествие потеснят автомобилистов на улицах Петербурга на этой неделе

Сразу четыре мероприятия внесут изменения в схему движения транспорта в Санкт-Петербурге на текущей неделе. На некоторых улицах в центре города также временно запретят парковаться. Об этом сообщают ГИБДД и КРТИ.

Так, для проведения первого международного транспортного фестиваля SPbTransportFest перекроют следующие улицы:

с 22:00 23 мая до 19:00 25 мая – Кленовую улицу от Замковой улицы до Инженерной улицы, Инженерную от Садовой улицы до площади Белинского;

с 9:00 до 19:00 25 мая – Замковую улицу, набережную Фонтанки от площади Белинского до Мойки, Инженерную от площади Белинского до Фонтанки и площадь Белинского;

с 7:00 до 15:00 25 мая – Морскую набережную от Мичманской улицы до площади Беллинсгаузена и саму площадь Беллинсгаузена.

Также будет введен запрет парковки:







с 22:00 21 мая до 22:00 22 мая – на Кленовой улице от Замковой улицы до Манежной площади;

с 22:00 22 мая до 22:00 23 мая – на Кленовой улице от Замковой улицы до Инженерной улицы;

с 22:00 21 мая до 9:00 25 мая – на Инженерной улице от Садовой улицы до Фонтанки и на площади Белинского;

с 9:00 22 мая до 9:00 25 мая – на Замковой улице и набережной Фонтанки от площади Белинского до Мойки;

с 7:00 23 мая до 7:00 25 мая – на Морской набережной от Мичманской улицы до площади Беллинсгаузена и на самой площади.

В связи с проведением шествия, приуроченного к празднованию 316-летия Санкт-Петербурга, будет закрыто движение транспорта по следующим улицам:

с 9:00 23 мая до 20:00 27 мая – по Перинной линии;

с 9:00 до 16:00 26 мая – по Думской улице;

с 10:00 до 16:00 26 мая – по Садовой улице от Невского проспекта до улицы Ломоносова и по улице Ломоносова от Садовой до Думской улицы;

с 12:30 до 15:00 26 мая – по Невскому проспекту от Садовой улицы до набережной канала Грибоедова.

Помимо этого, запретят остановку транспортных средств:

с 22:00 22 мая до 9:00 23 мая – на Перинной линии;

с 22:00 24 мая до 9:00 26 мая – на Думской улице;

с 22:00 24 мая до 10:00 26 мая – на участке Садовой улицы от Невского проспекта до улицы Ломоносова и участке улице Ломоносова от Садовой до Думской.

Ежегодный фестиваль мороженого с 0:00 24 мая до 7:00 26 мая перекроет движение транспорта по площади Островского, переулку Крылова и улице Зодчего Росси. Также с 7:00 22 мая до 0:00 24 мая там будет запрещено парковаться.

26 мая СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» проведет в Петербурге «Бал национальностей». В связи с этим будет перекрыто движение:

с 10:00 до 17:00 – по Биржевой площади;

с 10:00 до 13:20 – по Караванной улице;

с 12:00 до 12:30 – по Невскому проспекту от Караванной улицы до Дворцового проезда, а также по Дворцовому проезду и Дворцовому мосту.

Кроме того, с 21:00 25 мая до 10:00 26 мая и с 17:00 26 мая до 2:00 27 мая будет закрыто движение по Биржевой площади в направлении от Дворцового моста к Биржевому мосту. Также с 0:00 25 мая до 10:00 26 мая на Караванной улице будет запрещена остановка транспортных средств.