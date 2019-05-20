"Просто - Владимир". Зеленский попросил украинцев не обращаться к нему по имени-отчеству

Президент Украины Владимир Зеленский в день инаугурации, 20 мая, попросил сограждан не обращаться к нему по имени и отчеству.

"Обращаюсь ко всем украинцам и хочу попросить вас, чтобы не называли меня Владимиром Александровичем. Пожалуйста, говорите просто – Владимир", – написал 41-летний глава государства на странице в Twitter.

Звертаюся до всіх українців і хочу попросити вас, щоб не називали мене Володимиром Олександровичем. Будь ласка, кажіть просто – Володимире. — Володимир Зеленський (@VZelenskyy) 20 мая 2019 г.







Утром Зеленский, вступивший в должность президента Украины, объявил о роспуске Верховной рады и проведении в стране в течение двух месяцев парламентских выборов. Также он призвал уйти в отставку правительство страны. Премьер-министр Гройсман заявил, что сделает это в среду.