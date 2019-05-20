Через железнодорожные пути за 40 рублей с машины. Перевезти готовы лидеры российского госзаказа

На строительство в Петербурге платных путепроводов над железной дорогой претендуют «короли госзаказа», засветившиеся в деле полковника Захарченко.

Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС

Идея расставить по городу платные путепроводы над ж/д путями благополучно просуществовала от ПМЭФ-2017 до ПМЭФ-2019 в виде соглашения о намерениях. Связанный со структурами семьи Скигиных инвестор не только не добрался до концессии, но и получил за это время конкурента в лице влиятельных, пусть и опальных ныне, «королей железнодорожного госзаказа». Чтобы им сойтись в честном бою, надо, чтобы хотя бы одно предложение устроило Смольный.

Один из интересантов проекта известен с 2017 года, когда на Петербургском экономическом форуме с привычной помпой было подписано соглашение о намерениях между Петербургом и ООО «Санкт-Петербургская платная дорога». Речь шла о строительстве платных автомобильных путепроводов на маршруте следования поездов «Аллегро» и «Сапсан». К цифрам на форуме относятся легко, особенно если речь идет о ни к чему не обязывающих меморандумах; так что тут же огласили примерный уровень расходов (8 млрд рублей) и количество путепроводов (5). Окупать инвестиции предполагалось за счет платного проезда, тариф не называли.

СМИ оперативно покопались в структуре собственников компании и узнали, что она связана с семьей известного петербургского бизнесмена Дмитрия Скигина, скончавшегося в 2003 году. Обывательского шарма добавлял тот факт, что руководителем головной компании потенциального инвестора – ООО «Платная дорога» – была Милена Александрова, гендиректор УК «Коноплекс», которая занимается производством и переработкой технической конопли. «Фонтанка» подробно писала о планах одноименной группы компаний в Петербурге и узнала, что этим бизнесом занимается сын Дмитрия Скигина Евгений.

Влияние структур Скигина в 1990-х было велико, и изучать историю владельцев «Платной дороги» (где фигурируют персонажи в диапазоне от Алексея Миллера до Ильи Трабера, а пояснения приходится давать даже пресс-секретарю президента) оказалось куда интереснее, чем актуальную деятельность компании. Тем более что за 2 года соглашение о намерениях не выросло ни в частную концессионную инициативу, ни тем более в конкурс. На инвестиционной карте профильного комитета значатся адреса 5 путепроводов – у Удельной, на Малой Канонерской в Сестрорецке, на Александровском шоссе в Белоострове, у Славянки и в Песочном. Но на данном портале только что волки не воют, информация давно не актуализировалась (в ближайшее время комитет намерен обновлять сайт).







«Пока идут переговоры с администрацией города, мы считаем преждевременным называть конкретные адреса, но, естественно, рассматриваются в первую очередь объекты в районах с самой сложной транспортной ситуацией», – говорит Константин Бакей, исполнительный директор в Северо-Западном регионе ООО «Санкт-Петербургская платная дорога». – Потребность в большинстве из прорабатываемых нами проектов давно назрела, они являются крайне востребованными у населения».

ООО «Платная дорога» общается со Смольным своими тремя головами: ООО «Санкт?Петербургская платная дорога», ООО «Петергофская платная дорога» и ООО «Ломоносовская платная дорога». По данным «Фонтанки», каждая выкатила по одному предложению: путепровод на Московское шоссе в районе ж/д переезда на перегоне пл. «Царское Село» – пл. «Павловск», на Ропшинском шоссе через пути Сосновоборского направления и в Ломоносове на Морской улице и Дворцовом проспекте. Если бы все устроило комитет по инвестициям, проект появился бы в виде частной концессионной инициативы. После этого в течение 45 дней могли набежать конкуренты и вынудить Смольный объявлять конкурс. Если нет – концессионное соглашение с единственным автором. Пока и до этого далеко, хотя в компании говорят, что никакой паузы нет и инвестор в рабочем режиме ведет подготовку проектов с представителями городской администрации.

Такая якобы не существующая двухлетняя пауза чревата появлением новых претендентов, они и появились.

По данным «Фонтанки», несколько заявок в комитет по инвестициям направило ЗАО ИГ «РВМ Капитал». Эта компания по соглашению с правительством Московской области уже реализует проекты двух путепроводов в Можайском и Раменском районах. Общий объем инвестиций там – 2,5 млрд рублей, а срок соглашения – 22 года. ЗАО в основном занимается вложениями в ценные бумаги. По итогам 2017 года выручка превысила миллиард рублей, прибыль – 40 млн. Направление работы по ГЧП, помимо указанных переездов в Подмосковье, включает также скоростную железнодорожную магистраль Челябинск – Екатеринбург, а также проекты по утилизации коммунальных отходов.

Гендиректором компании является Феликс Блинов, головным предприятием, согласно СПАРК, – «Ленгипротранс». Это постоянный подрядчик РЖД на инженерные изыскания и проектные работы, только за прошлый год было заключено контрактов на 200 с лишним миллионов. Именно «Ленгипротранс», в частности, занимался проектированием трассы петербургского аэроэкспресса. В собственниках предприятия значатся «Росжелдорпроект» и ООО «Алакса», однако большие доли – у Валерия Маркелова, Алексея Крапивина и Бориса Ушеровича. Все трое были совладельцами куда более могущественной ГК 1520 и лидировали в прошлогоднем рейтинге «королей госзаказа» по версии Forbes с суммой контрактов свыше 200 млрд рублей. Осенью 2018 года Валерий Маркелов был арестован в Сочи по подозрению в даче взяток полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Сейчас его нет в списке собственников ГК 1520, зато там числится владелец «Алаксы» Юрий Ободовский. Ушерович был арестован заочно. По сообщению СМИ, интерес к группе компаний выказывает ВЭБ.

Несмотря на все это, аффилированное с «Ленгипротрансом» ЗАО ИГ «РВМ Капитал» активно участвует в разработке проектов ГЧП. По информации издания, компания сделала ряд предложений комитету по инвестициям. Речь идет о двух переездах в Колпинском районе: на участке Лагерное шоссе – Дорожная ул. на 24-м км и на перегоне пл. «Ижоры» – пл. «Понтонная». Еще один путепровод предложено построить в Курортном районе, в районе переезда участка Рощинское шоссе – граница Санкт-Петербурга на 56-м км (перегон пл. «Рощино» – пл. «Ушково»). Наконец, именно в обойме «РВМ Капитал» находится многострадальный переезд на Краснопутиловской, о котором писала «Фонтанка» на прошлой неделе.

Игорь Курбатов, который ведет в компании это направление, подтвердил, что переговоры со Смольным идут, в списке – 4–5 объектов. «С одной стороны, нас интересуют самые насыщенные по движению направления, – говорит он. – С другой стороны, обычно в таких местах самая интенсивная застройка, и сроки изъятия и выделения земель затягиваются. Так что пытались соблюдать некоторый баланс с учетом характеристик ландшафта». Предполагаемый уровень расходов на строительство – порядка 6–7 млрд рублей, самый дорогой и крупный объект – как раз Краснопутиловская. Если другие типовые и двухполосные проекты оцениваются в миллиард, то этот – с 4 полосами движения и с прыжком через 2 железнодорожные линии – в полтора-два.

Самый интригующий вопрос, как всегда, – стоимость проезда. «У нас был долгий диалог с Московской областью, – говорит Курбатов. – И мы рассчитывали, если можно так выразиться, социально справедливый тариф: он равен предположительным потерям водителя в пробках перед переездом, если он закрыт. Там для легковых автомобилей вышли на сумму в 42 рубля, в Петербурге ориентируемся на похожую цифру.

По данным «Фонтанки», все предложения обоих потенциальных концессионеров на данный момент возвращены им с замечаниями чиновников.

Как сообщили в коминвесте, на данный момент «РВМ Капитал» отказано в заключении концессионного соглашения после рассмотрения заявки. В случае с «Платной дорогой» инициатива была отозвана. Источник, близкий к ведомству, советует не слишком зацикливаться на адресах. «Положение примерно такое: инвесторы готовы строить, где скажут, лишь бы им компенсировали расходы с некой доходностью, – говорит собеседник. – И даже платный проезд – не догма. Деньги можно вернуть за счет пользователей, а можно даже в рассрочку из бюджета при бесплатном переезде. Понятно, что у различных сторон разное видение: условно, КРТИ, конечно, за то, чтобы минимизировать городские траты, а районы, например, не хотят у себя получить дополнительные центры социальной напряженности в виде платных узлов».

В КРТИ уточнили, что совместно с другими профильными ведомствами составили список наиболее актуальных адресов для путепроводов – там направления движения «Сапсана» и «Аллегро», а также на Бронку. Однако комитет не уполномочен делить проекты на концессионные и бюджетные.

Глава Колпинского района, где «РВМ Капитал» готов поставить аж 2 путепровода, вопросу корреспондента удивился. «Первый раз слышу о таком проекте, – говорит Анатолий Повелий. – У нас два виадука готовятся к сдаче: по одному, в промзону «Металлострой» с Усть-Ижорского шоссе, рабочее движение запускаем в конце июня; к концу года будет сдан переход к Крестам; и есть еще один очень нужный адрес, Вознесенское шоссе – Петрозаводское шоссе, на котором планируется строить на консолидированные средства РЖД и Санкт-Петербурга». Появление платных переездов на своей территории чиновник не приветствует: «Ну какая может быть плата, это ж не прогулочная дорожка, это серьезные магистрали движения».

«Инвестиции должны окупаться, при этом механизмы возврата инвестиций могут быть разными, все зависит от особенностей конкретных проектов», – говорят в «Санкт-Петербургской платной дороге». «РВМ Капитал» нацелен именно на платный проезд: «Для нас принципиально, чтобы были гарантии для банковских партнеров и для акционеров, схема может быть разная. Но рассрочка – это не концессия, это «квази-ГЧП». Нам больше интересна концессия, эта схема более понятна и регламентирована в плане законодательства».

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»