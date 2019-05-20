Кларксон отменил автопробег для своего шоу. Причина – «жестокие акты терроризма»

Съемочная группа четвертого сезона шоу The Grand Tour была вынуждена поменять планы из-за террористической угрозы. Запланированный автопробег Кларксона, Хэммонда и Мэя из Саудовской Аравии до Египта был отменен.

Четвертый сезон популярного автомобильного шоу канала Amazon Prime, как сообщает Motor1, будет состоять почти исключительно из «спешиал», то есть часовых фильмов о дорожных приключениях неизменной троицы ведущих. Одним из таких приключений должен был стать пробег через Синайский полуостров. Но не стал.

Причины отмены съемок в арабских странах озвучил сам Джереми Кларксон в колонке, написанной им для Sunday Times: «Спорадические и жестокие акты терроризма». Имели ли место конкретные угрозы со стороны террористов в отношении съемочной группы Grand Tour или поездку отменили из-за общей обстановки в регионе, не уточняется.

«Это было бы грандиозное путешествие, за исключением того, что оно означало бы пересечение Синайского полуострова, и «благодаря» ИГ (запрещена в России. – Прим. ред.) шансы на то, что мы все приедем на другую сторону с головами на плечах, были невелики», — цитирует Motor1 заметку Кларксона.







Четвертый сезон будет первым начиная еще со времен Top Gear, не предусматривающим никаких съемок в студии. Он целиком сделан «на натуре». Поэтому так важен был выбор мест действия и маршрутов автомобильных приключений.

Однако не только арабские территории оказались негостеприимными для автомобильного шоу. Кларксон также планировал посетить Андаманские острова в Индийском океане и проехать насквозь всю Австралию. Поездку на острова пришлось отменить, когда стало понятно, что местные жители как минимум недружелюбно относятся к любым путешественникам, а племя, населяющее остров Северный Сентинел, вообще имеет дурную привычку убивать любого чужака, который случайно или нарочно высадится у них на острове.

Австралия была вычеркнута из списка, поскольку Кларксон посчитал, что местные СМИ слишком предвзято относятся к шоу, и это может помешать съемкам. Да и сама многодневная поездка по довольно пустынной территории будет не очень интересна зрителям.

Напомним, что как во времена Top Gear, так уже и в новом The Grand Tour Кларксон и компания не раз попадали в опасные места и рискованные ситуации. Самой известной такой историей был вынужденный побег всей съемочной группы из Аргентины в 2014 году, когда Кларксону и его коллегам угрожала расправой толпа возмущенных местных жителей на более чем 300 машинах. Поводом для этого послужил весьма провокационный автомобильный номер на «Порше» Кларксона – H982 FKL. Местные жители истолковали его как намек на проигрыш Аргентины в 1982 году в войне с Британией за Фолклендские (а по версии Аргентины, Мальвинские) острова. Тогда съемочной группе BBC удалось за три часа собраться и доехать под охраной полиции до чилийской границы фактически сквозь строй возмущенных аргентинцев.