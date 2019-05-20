На КАД будут новые пробки. Для ремонта сузят путепровод над Культуры и участок между Невой и «Колой»

Но КАД вводятся новые ограничения, причём на проблемных отрезках, где и без того часто бывают заторы. На путепроводе над проспектом Культуры ликвидируют дефекты дорожного покрытия, а на участке между вантовым мостом и Мурманским шоссе устранят колейность. Для этого движение ограничат до начала июня.

Как сообщает 20 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 21 мая по 2 июня на участке с 84-го по 91-й километр внешнего кольца, от вантового моста до развязки с трассой «Кола», будут перекрыты для движения полоса безопасности, а также первая и вторая полосы. На третьей и четвёртой полосах скорость ограничат до 50 км/ч.

С 22 мая по 7 июня закроют полосу безопасности и первую полосу на 28-м километре внутреннего кольца – путепроводе над проспектом Культуры. Скорость на второй и третьей полосах также ограничат до 50 км/ч. На этом участке всего три полосы движения.







Работы на обоих участках будут вести круглосуточно. У вантового ремонтом займется АО «ВАД», а на путепроводе – ООО «ЕвроТрансСтрой».

Кроме этого, как сообщалось ранее, с 21 по 27 мая сузят участок внутреннего кольца между Московским шоссе и Таллинским шоссе. До 23 мая ограничено движение между Пулковским и Таллинским шоссе, а до 26 мая – между Московским шоссе и вантовым мостом. Также до 31 мая закрыт съезд с Пулковского шоссе на внутреннее кольцо.

А на северном участке КАД идет реконструкция между Парашютной улицей и проспектом Культуры. До 1 июля там полностью закрыт участок внутреннего кольца, что регулярно собирает на севере кольцевой огромные пробки. Сегодня, 20 мая, по данным «Яндекс.Пробок», к 17:27 затор на внутреннем кольце растянулся на 14,1 километра, от Горского шоссе до проспекта Энгельса. Для этого времени суток пробка стала крупнейшей в городе за последнюю неделю.

Полный список ограничений движения на КАД смотрите на сайте ФКУ Упрдор «Северо-Запад».