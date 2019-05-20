Патриарх Кирилл пожелал удачи Зеленскому

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пасхальном приеме в МИД РФ 20 мая пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому удачи в объединении и примирении украинского народа, сообщает РИА Новости.

По словам предстоятеля РПЦ, на недавних выборах президента украинский народ не одобрил «спекуляции политиков на религиозных факторах».

«Захваты храмов и ликвидации религиозных общин несколько затихли по окончании выборов, что еще раз указывает на искусственность этого процесса (создания «новой церкви»), который инспирировался предыдущей властью», — сказал патриарх.

Он выразил надежду, что Зеленский «не повторит ошибок своего предшественника».

20 мая в Киеве прошла инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. Он принял присягу и вступил в должность, заявив, что распустит парламент и отправит в отставку правительство Украины. Позднее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку в среду.





