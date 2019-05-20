ЗСД-Фест: Инструкция для велосипедистов

Уже 1 июня состоится многотысячный велопробег по Западному скоростному диаметру в рамках ЗСД-Фестиваля. «Фонтанка» рассказывает участникам, что нужно знать, чтобы получить максимальное удовольствие от процесса.

ЗСД-Фест — уникальное событие в жизни вело-Петербурга. Больше восьми тысяч велосипедистов покорят 20 километров красивейшей трассы центрального участка ЗСД. 1 июня для проведения забега и велопарада участок от Богатырского проспекта до развязки с набережной реки Екатерингофки будет временно закрыт для автомобилей в одном направлении.

Чтобы насладиться велопарадом самому и не помешать это сделать остальным участникам, достаточно соблюсти несколько простых правил.

Смотрите видеоинструкцию от Михаила Иванова, маршала клуба "Велопитер":







– Перед стартом и во время пути колонну будут сопровождать велолидеры (маршалы). Участникам следует соблюдать все их указания.

Обратите внимание, что маршрут по сравнению с прошлым годом изменен. В этот раз вся дистанция идет по прямой без возвращения к стартовым позициям. Финиш через 20 км будет на набережной реки Екатерингофки.

! После финиша (на набережной Екатерингофки) маршалы обозначат себя. С ними можно будет обговорить дальнейший путь. Всех желающих соберут в колонны и сопроводят до Дворцовой площади.

– Важно следовать установленной трассе и не мешать другим участникам. В случае нарушения правил организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника.

– Велопробег не является спортивной гонкой. Не обгоняйте друг друга и следуйте с общей скоростью колонны. Средняя скорость движения – 14 – 20 км/ч.

– В то же время имейте в виду, что протяженность и конфигурация зависят от погодных и иных условий. Трассы могут быть изменены. Старт в 21:00. Лимит на преодоление дистанции – 2 часа.

– Движение колонны осуществляется по полосам попутного направления, выезды на края дороги без разметки и кромки мостов запрещены.

– Рекомендуем проверить свой велосипед дома до выезда на велопарад. Постарайтесь не останавливаться в колонне. В случае поломки велосипеда или любой другой экстренной ситуации во время движения осторожно сойдите на край дороги.

– Во время мероприятия участнику запрещено находиться в состоянии алкогольного опьянения. Оргкомитет рекомендует оставлять дома колюще-режущие предметы и газовые баллончики. Охрана оставляет за собой право отказать во входе на территорию мероприятия.

– Запрещено проводить различные рекламные и политические акции, раздавать и продавать продукцию рекламно-сувенирного, политического и религиозного характера (включая плакаты, листовки, буклеты, брендированную одежду, бейсболки и т. д.). Участие команд в брендированной одежде (экипировка, футболки, бейсболки, значки, наклейки, флаги и т. д.) согласовывается заранее с Оргкомитетом. Все команды, не прошедшие согласование, не будут допущены на мероприятие.

– Вы должны быть подготовлены физически и иметь хорошее здоровье. Если у вас есть какие-то сомнения о своем здоровье, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом.

– В стартовом городке есть медицинский персонал. Не забывайте помогать и другим участникам велопробега. Если заметили, что человеку нужна помощь, сразу обращайтесь к любому волонтеру или велолидеру (маршалу) колонны.

Из-за огромного количества желающих принять участие в велопараде, согласованном на 8000 участников, организаторы вынуждены временно приостанавливать регистрацию на велопробег и выкладывать велослоты частями. Следите за социальными сетями фестиваля.

Артем Кузьмин