ЗСД-Фест: Инструкция для велосипедистов
Уже 1 июня состоится многотысячный велопробег по Западному скоростному диаметру в рамках ЗСД-Фестиваля. «Фонтанка» рассказывает участникам, что нужно знать, чтобы получить максимальное удовольствие от процесса.
ЗСД-Фест — уникальное событие в жизни вело-Петербурга. Больше восьми тысяч велосипедистов покорят 20 километров красивейшей трассы центрального участка ЗСД. 1 июня для проведения забега и велопарада участок от Богатырского проспекта до развязки с набережной реки Екатерингофки будет временно закрыт для автомобилей в одном направлении.
Чтобы насладиться велопарадом самому и не помешать это сделать остальным участникам, достаточно соблюсти несколько простых правил.
Смотрите видеоинструкцию от Михаила Иванова, маршала клуба "Велопитер":
– Перед стартом и во время пути колонну будут сопровождать велолидеры (маршалы). Участникам следует соблюдать все их указания.
Обратите внимание, что маршрут по сравнению с прошлым годом изменен. В этот раз вся дистанция идет по прямой без возвращения к стартовым позициям. Финиш через 20 км будет на набережной реки Екатерингофки.
! После финиша (на набережной Екатерингофки) маршалы обозначат себя. С ними можно будет обговорить дальнейший путь. Всех желающих соберут в колонны и сопроводят до Дворцовой площади.
– Важно следовать установленной трассе и не мешать другим участникам. В случае нарушения правил организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника.
– Велопробег не является спортивной гонкой. Не обгоняйте друг друга и следуйте с общей скоростью колонны. Средняя скорость движения – 14 – 20 км/ч.
– В то же время имейте в виду, что протяженность и конфигурация зависят от погодных и иных условий. Трассы могут быть изменены. Старт в 21:00. Лимит на преодоление дистанции – 2 часа.
– Движение колонны осуществляется по полосам попутного направления, выезды на края дороги без разметки и кромки мостов запрещены.
– Рекомендуем проверить свой велосипед дома до выезда на велопарад. Постарайтесь не останавливаться в колонне. В случае поломки велосипеда или любой другой экстренной ситуации во время движения осторожно сойдите на край дороги.
– Во время мероприятия участнику запрещено находиться в состоянии алкогольного опьянения. Оргкомитет рекомендует оставлять дома колюще-режущие предметы и газовые баллончики. Охрана оставляет за собой право отказать во входе на территорию мероприятия.
– Запрещено проводить различные рекламные и политические акции, раздавать и продавать продукцию рекламно-сувенирного, политического и религиозного характера (включая плакаты, листовки, буклеты, брендированную одежду, бейсболки и т. д.). Участие команд в брендированной одежде (экипировка, футболки, бейсболки, значки, наклейки, флаги и т. д.) согласовывается заранее с Оргкомитетом. Все команды, не прошедшие согласование, не будут допущены на мероприятие.
– Вы должны быть подготовлены физически и иметь хорошее здоровье. Если у вас есть какие-то сомнения о своем здоровье, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом.
– В стартовом городке есть медицинский персонал. Не забывайте помогать и другим участникам велопробега. Если заметили, что человеку нужна помощь, сразу обращайтесь к любому волонтеру или велолидеру (маршалу) колонны.
Из-за огромного количества желающих принять участие в велопараде, согласованном на 8000 участников, организаторы вынуждены временно приостанавливать регистрацию на велопробег и выкладывать велослоты частями. Следите за социальными сетями фестиваля.
- Минимальный возраст участников – 16 лет.
- Зарегистрироваться на ЗСД-Фест можно на сайте фестиваля до 25 мая.
- Как прошел ЗСД-Фест в прошлом году, смотрите здесь.
- Новости и подробная информация для участников будут появляться на «Фонтанке», сайте фестиваля zsdfest.ru и в социальных сетях события.
Артем Кузьмин
Справка:
Событие организовано изданием "Фонтанка.ру" совместно с компанией "Магистраль Северной столицы". Фестиваль проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Проект предполагает привлечь до 3000 участников забега и до 8000 велосипедистов. Фестиваль ЗСД впервые был организован в 2018 году. Фестивальную зону посетили больше 6000 человек, из них 1000 пробежали по самой красивой трассе города, еще 5000 проехали на велосипеде. На старт вышли не только петербуржцы, но и гости города из Москвы, Казани, Мурманска, Липецка, Саратова, Сургута, Новосибирска, Владивостока, Вены.