Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+25°C
/ Завтра: +21
$ 64.54р
71.97р
14:27 21.05.2019
Расширенный поиск

ЗСДфест
20.05.2019 19:31
Печать

ЗСД-Фест: Инструкция для велосипедистов

Уже 1 июня состоится многотысячный велопробег по Западному скоростному диаметру в рамках ЗСД-Фестиваля. «Фонтанка» рассказывает участникам, что нужно знать, чтобы получить максимальное удовольствие от процесса.

ЗСД-Фест: Инструкция для велосипедистов

ЗСД-Фест — уникальное событие в жизни вело-Петербурга. Больше восьми тысяч велосипедистов покорят 20 километров красивейшей трассы центрального участка ЗСД. 1 июня для проведения забега и велопарада участок от Богатырского проспекта до развязки с набережной реки Екатерингофки будет временно закрыт для автомобилей в одном направлении. 

Чтобы насладиться велопарадом самому и не помешать это сделать остальным участникам, достаточно соблюсти несколько простых правил.

Смотрите видеоинструкцию от Михаила Иванова, маршала клуба "Велопитер":



– Перед стартом и во время пути колонну будут сопровождать велолидеры (маршалы). Участникам следует соблюдать все их указания.

 Обратите внимание, что маршрут по сравнению с прошлым годом изменен. В этот раз вся дистанция идет по прямой без возвращения к стартовым позициям. Финиш через 20 км будет на набережной реки Екатерингофки.

! После финиша (на набережной Екатерингофки) маршалы обозначат себя. С ними можно будет обговорить дальнейший путь. Всех желающих соберут в колонны и сопроводят до Дворцовой площади.

"Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

– Важно следовать установленной трассе и не мешать другим участникам. В случае нарушения правил организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника.

–  Велопробег не является спортивной гонкой. Не обгоняйте друг друга и следуйте с общей скоростью колонны. Средняя скорость движения – 14 – 20 км/ч.

– В то же время имейте в виду, что протяженность и конфигурация зависят от погодных и иных условий. Трассы могут быть изменены. Старт в 21:00. Лимит на преодоление дистанции – 2 часа.

–  Движение колонны осуществляется по полосам попутного направления, выезды на края дороги без разметки и кромки мостов запрещены.

– Рекомендуем проверить свой велосипед дома до выезда на велопарад. Постарайтесь не останавливаться в колонне. В случае поломки велосипеда или любой другой экстренной ситуации во время движения осторожно сойдите на край дороги.

– Во время мероприятия участнику запрещено находиться в состоянии алкогольного опьянения. Оргкомитет рекомендует оставлять дома колюще-режущие предметы и газовые баллончики. Охрана оставляет за собой право отказать во входе на территорию мероприятия.

– Запрещено проводить различные рекламные и политические акции, раздавать и продавать продукцию рекламно-сувенирного, политического и религиозного характера (включая плакаты, листовки, буклеты, брендированную одежду, бейсболки и т. д.). Участие команд в брендированной одежде (экипировка, футболки, бейсболки, значки, наклейки, флаги и т. д.) согласовывается заранее с Оргкомитетом. Все команды, не прошедшие согласование, не  будут допущены на мероприятие.

 – Вы должны быть подготовлены физически и иметь хорошее здоровье. Если у вас есть какие-то сомнения о своем здоровье, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом.

– В стартовом городке есть медицинский персонал. Не забывайте помогать и другим участникам велопробега. Если заметили, что человеку нужна помощь, сразу обращайтесь к любому волонтеру или велолидеру (маршалу) колонны.

Из-за огромного количества желающих принять участие в велопараде, согласованном на 8000 участников, организаторы вынуждены временно приостанавливать регистрацию на велопробег и выкладывать велослоты частями. Следите за социальными сетями фестиваля.  

 

Артем Кузьмин

Справка:

Событие организовано изданием "Фонтанка.ру" совместно с компанией "Магистраль Северной столицы". Фестиваль проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Проект предполагает привлечь до 3000 участников забега и до 8000 велосипедистов. Фестиваль ЗСД впервые был организован в 2018 году. Фестивальную зону посетили больше 6000 человек, из них 1000 пробежали по самой красивой трассе города, еще 5000 проехали на велосипеде. На старт вышли не только петербуржцы, но и гости города из Москвы, Казани, Мурманска, Липецка, Саратова, Сургута, Новосибирска, Владивостока, Вены.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Glorax Development
21.05.2019 13:31

«Твин Хаус» введен в эксплуатацию

Жилой комплекс «Твин Хаус» на Будапештской улице д.2 получил разрешение службы Госстройнадзора на ввод в эксплуатацию. Общая площадь проекта составляет 20 912 кв. м, возведено 247 квартир, дом состоит из двух корпусов.
предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
21.05.2019 12:50

Покупайте билеты на Аэроэкспресс сразу вместе с авиабилетами Уральских авиалиний

Авиакомпания запустила сервис продажи билетов на Аэроэкспресс вместе с покупкой авиабилета.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
21.05.2019 12:10

Банк «Санкт-Петербург» запустил акцию «Бизнесу лучше здесь»

В Банке «Санкт-Петербург» стартовала акция для предпринимателей «Бизнесу лучше здесь»*. Теперь вы можете бесплатно открыть расчётный счёт и получить бесплатное годовое обслуживание бизнес-карты MasterCard.
ЗАО «Ленстройтрест»
21.05.2019 11:44

ГК «Ленстройтрест» участвует в конкурсе «Доверие потребителя»

ГК «Ленстройтрест» стала номинантом XII конкурса «Доверие потребителя», который стартовал 14 мая. Девелопер поборется за победу в номинации «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
21.05.2019 11:32

Паркинг за полцены в «Новом Лесснере»

В жилом комплексе бизнес-класса «Новый Лесснер» компании «Отделстрой» до 31 мая 2019 года действует акция «Паркинг за полцены»*.
предоставлено ГК «РосСтройИнвест»
21.05.2019 10:39

Крышу ЖК «Два ангела» увенчала корона

«РосСтройИнвест» завершил монтаж декоративной короны на крыше первого корпуса в жилом проекте бизнес-класса «Два ангела», строящегося на Республиканской ул. Такая же корона скоро появится и на втором доме. Ввод в эксплуатацию всего комплекса запланирован на 1 квартал 2020 года.
Setl City
20.05.2019 17:50

«Петербургская Недвижимость» предлагает мебель без первого взноса для новой квартиры

Теперь клиенты компании могут приобрести полный комплект качественной мебели и техники, оформив рассрочку без первого взноса*. Программа отличается комфортным ежемесячным платежом - от 15 тысяч рублей.
фото предоставлено компанией BKN.ru
20.05.2019 15:57

За 5 лет в Петербурге построят почти 14 млн кв.м жилья

Эксперты портала BKN.ru выяснили сколько жилых комплексов и квартир будет построено в Петербурге за ближайшие пять лет. Самый “урожайный” - 2020 год.
предоставлено компанией ARKAN
20.05.2019 15:51

Автомобиль остался с владельцем

Сегодня ночью в районе 8-линии Васильевского острова злоумышленники пытались угнать Honda CR-V. В 0:36 от установленного на автомобиле охранного комплекса ARKAN Control в Мониторинговый Центр ARKAN поступил тревожный сигнал.
фото предоставлено компанией БФА-Девелопмент
20.05.2019 15:20

БФА: мусора на южном берегу Финского залива стало меньше

В субботу, 18 мая, состоялся экологический субботник «Чистый берег в Огнях залива» в муниципальном округе Южно-Приморский. В мероприятии приняли участие почти 300 человек.
ПСК
20.05.2019 15:00

ГК «ПСК» подключает «Славянку» к городским сетям

Строительство жилого комплекса «Славянка» в одноименном микрорайоне на юге Петербурга вышло на этап подключения к городским коммуникациям. Ведётся монтаж наружных инженерных сетей. Общестроительная готовность обоих зданий - полная. Завершены все монолитные работы, кирпичная кладка и закончено возведение кровли.
фото предоставлено ГК «РосСтройИнвест»
20.05.2019 12:48

Музей в ЖК «Князь Александр Невский» отметил свое пятилетие

В культурно-образовательном центре жилого комплекса «Князь Александр Невский» прошло праздничное мероприятие, посвященное пятилетию одноименного музея.