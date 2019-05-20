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Происшествия
20.05.2019 18:45
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«Культурные» выходные отметились ДТП с двухколесными и пешеходами. Перевертыш на Сизова попал на видео

«Культурные» выходные отметились ДТП с двухколесными и пешеходами. Перевертыш на Сизова попал на видео

За первые не праздничные выходные мая, 18-е и 19-е, в Петербурге произошло 606 ДТП, и пострадали в них больше полусотни человек. Для сравнения: в последние апрельские выходные, 27–28-го числа, в городе зафиксировали 529 ДТП и всего 20 пострадавших.

Как сообщает 20 мая УГИБДД Петербурга и Ленобласти, за прошедшие выходные в городе на Неве произошла 41 дорожная авария с пострадавшими. Травмы получили 58 человек, в том числе семеро детей. Среди серьезных ДТП было немало наездов на пешеходов: людей на улицах было много и из-за хорошей погоды, и в связи с «Ночью музеев». Также известно о нескольких ДТП с двухколесным транспортом.

Около 13 часов 18 мая в поселке Песочный автомобиль наехал на велосипедиста. Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД Курортного района, на пересечении Краснофлотской и Ленинградской улиц 60-летняя женщина на Volkswagen Polo сбила 12-летнего ребенка на велосипеде. Пострадавшего доставили в больницу.

«Культурные» выходные отметились ДТП с двухколесными и пешеходами. Перевертыш на Сизова попал на видео



В это же время на 16-м километре Зеленогорского шоссе, по предварительным данным, 23-летняя женщина на автомобиле KIA столкнулась с мотоциклом. От удара оба транспортных средства съехали в кювет. 42-летний байкер был госпитализирован в тяжелом состоянии.

«Культурные» выходные отметились ДТП с двухколесными и пешеходами. Перевертыш на Сизова попал на видео

Днем 19 мая на Наличной улице не поделили перекресток автомобиль Ford и мотоцикл. «Все живы, только испуг и чувство вины», – пишет «Дорожный инспектор».

«Культурные» выходные отметились ДТП с двухколесными и пешеходами. Перевертыш на Сизова попал на видео

Вечером воскресенья несколько водителей тоже не поделили перекресток – в Приморском районе. Около 18:20 на пересечении проспектов Сизова и Испытателей столкнулись три автомобиля. В результате, по информации «Инспектора», пострадали трое: один отделался легкими травмами, а двое – мужчина и женщина – травмами средней тяжести.

«Культурные» выходные отметились ДТП с двухколесными и пешеходами. Перевертыш на Сизова попал на видео

Произошедшее попало на камеру. На записи видно, как один из участников поворачивает и сталкивается с двумя другими, едущими прямо. От удара одна из этих двух машин переворачивается, и они продолжают лететь вперед, после чего сносят ограждение проезжей части и останавливаются. Чудом автомобили не задевают находящихся на островке безопасности пешеходов.

А вот на Измайловском проспекте тем же вечером пешеходам так не повезло. Там «Фольксваген» не пропустил «Ладу», а водитель отечественной машины, пытаясь избежать столкновения, улетел на тротуар и сбил иностранку.

Помимо этого за выходные произошло несколько аварий с участием общественного транспорта. Ночью 18 мая после столкновения автомобиля с маршруткой спасателям пришлось вырезать из него пострадавших. Вечером субботы на проспекте Косыгина под автобусом просел асфальт, а на пересечении проспекта Науки и улицы Бутлерова автобус наехал на рельсы, из-за чего пострадали 10 пассажиров.

А в «Ночь музеев» гуляющих у подлодки С-189 ждало незапланированное зрелище. На причальной площадке набережной Лейтенанта Шмидта автомобиль «Лада» напоролся на один из кнехтов и загорелся. Находившие в машине люди успели выйти и скрылись.

«Дорожный инспектор. Санкт-Петербург»/vk.com

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В Ленинградской области за 18–19 мая произошло 176 дорожных аварий, из которых 23 – с пострадавшими. Травмы получили 30 человек, в том числе трое детей. Два человека погибли.

«Культурные» выходные отметились ДТП с двухколесными и пешеходами. Перевертыш на Сизова попал на видео

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