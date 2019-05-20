В Германии арестован лидер арт-группы «Война» Олег Воротников

Лидер российской арт-группы «Война» Олег Воротников арестован в Германии. Об этом сообщается на официальном сайте арт-группы 20 мая.

Власти Австрии объявили Воротникова в международный розыск. Его обвинили в незаконном обороте оружия и создании боевой антифашистской организации.

Ранее на сайте активистов сообщалось об аресте участницы группы «Война» и жены Воротникова Натальи Сокол. Её вместе с тремя детьми задержали 11 сентября 2018 года на юго-востоке Австрии.

Участник арт-группы «Война» вместе со своей женой Натальей Сокол, по прозвищу Коза, и детьми покинули Россию весной 2013 года, спасаясь от уголовного преследования. Они проживали сначала в Италии, затем в Чехии, потом в Германии и Швейцарии. Все это время на территории Европы семья находилась на нелегальном положении.





