«Газпром энергохолдинг» обсудит со Смольным передачу акций «Теплосети» накануне отопительного сезона

Переговоры о передаче правительству города акций АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» пройдут накануне отопительного сезона, заявил в понедельник, 20 мая, Денис Федоров, гендиректор «Газпром энергохолдинга», владеющего контрольным пакетом АО.

Состояние сетей является для холдинга болевой точкой, ситуация является крайне сложной, признался на пресс-конференции глава группы энергетических активов «Газпрома».

За последние годы представители «Газпром энергохолдинга» и «Теплосети» обсуждали «большое количество вариантов действий», однако ни один из вариантов не стал приоритетным, заявил Денис Федеоров.

«Думаю, что в сентябре – октябре мы вернемся к более подробному обсуждению этих вопросов, – сообщил гендиректор «Газпром энергохолдинга». – Надеемся, какой-то из этих вариантов будет приемлемым или же коллеги предложат еще один вариант».







В этом году петербургские власти выделили дополнительно 1,5 млрд рублей на ремонт тепловых сетей. «Почти половина инженерных коммуникаций имеет значительный износ, превышающий срок службы 25 лет», – объясняли тогда необходимость выделения денег в Смольном.

Считается, что деньги были уплачены в счет увеличения доли городского ГУП «ТЭК» в АО «Теплосеть» до 28%. В прошлом году сообщалось, что город собирается за три года выделить 9 млрд рублей — что довело бы долю Смольного до 40%.

Сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» постоянно становятся героями происшествий. В конце апреля на Будапештской улице автобус с пассажирами провалился в яму с горячей водой из-за прорыва магистральной трубы этой компании. Во время последнего отопительного сезона на сетях фиксировали увеличение количества возникающих повреждений — по сравнению с предыдущим сезоном.