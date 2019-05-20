Видео ДТП на Новочеркасском «роднит» ВАЗ с его «предшественником» УАЗом. Оба – перевёртыши

Столкновение «Мазды» и полицейской «Лады», произошедшее утром 20 мая на Новочеркасском проспекте, у пересечения с Рижской улицей, попало на видео. Запись раскрывает любопытный факт: это ДТП не только второе с участием полицейской машины за последние пять дней. Схожи и их обстоятельства.

На записи, выложенной телеграм-каналом «112», видно, как «Мазда», выезжая с Рижской, бьёт в бок полицейскую «Ладу», двигающуюся в правой полосе по Новочеркасскому. От удара «Лада» заваливается на бок, но, не переворачиваясь на крышу, вновь встаёт на колёса.

В отличие от случая с опрокинувшимся полицейским УАЗом на улице Коллонтай 16 мая, сегодня, по данным ГУ МВД, никто не пострадал, ни в перевёртыше, ни в другой машине.





