«Если бы России нужны были чужие земли, Киев давно стал бы областным центром». Кадыров прокомментировал выступление Зеленского на инаугурации

Глава Чечни заявил, что следил за первой официальной речью вступившего 20 мая в должность президента Владимира Зеленского, однако новый лидер Украины разочаровал Рамзана Кадырова.

«Я был о вас совсем иного мнения. Думал, что успешный, опытный и известный шоумен станет мудрым и трезвомыслящим политиком, а вы сразу позарились на чужое (в своем выступлении Зеленский коснулся темы Донбасса и Крыма. – Прим. ред.). Так добрые соседи не поступают! Вынужден разочароваться в вас. А так не хотелось в первый же день!» – написал 20 мая глава Чечни.

По его словам, Зеленский в одной речи сделал «больше обещаний, чем Владимир Ленин в 1917 году рабочим и крестьянам». Кадыров уверен, что такое выступление больше подходит для предвыборных обещаний, не для инаугурации. Рамзан Кадыров также высказал предположение, что текст редактировали «за океаном».

«Вступивший в должность президент обычно воздерживается от фантастических слов, в реальность которых в первую очередь сам и не верит», – заметил глава кавказской республики, приведя в качестве примера слова президента Украины о возвращении полуострова. Кадыров подчеркнул, что Крым «навсегда вернулся домой» и он «был, есть и во веки веков будет составной частью России». Он отметил, что российская сторона относится к таким заявлениям, как к «детским шалостям», однако и они иногда «сильно раздражают».

«Если бы России нужны были чужие земли, Киев давно стал бы областным центром на западе РФ. Большой, красивый, цветущий город! Но Россия этого не сделает никогда! Мы уважаем территориальную целостность страны братского украинского народа! Нам чужого не надо, но и своего никому не отдадим!» – резюмировал Кадыров.





