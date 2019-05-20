В Кемерове факелом горит автоцентр

Крупный пожар тушат в сибирском городе Кемерово 20 мая. На кадрах в соцсетях видно, как огонь охватил кровлю крупного здания почти целиком. На ум однозначно приходит пожар в «Зимней вишне».

Как сообщает местная газета A42.RU, в здании на Октябрьском проспекте, 2А, находятся автоцентр «Кемерово» — автосалон марки Hyundai и автоцентр «Славия» — автосалон Skoda. К 21 часу по местному времени пламя охватило кровлю. По данным «Сибдепо», на месте работают уже 14 единиц техники МЧС.

Данных о пострадавших пока никто не даёт. В принципе неизвестно, есть ли внутри люди.







«Столб чёрного дыма заметили около 21:00. Когда подошли ближе, над кровлей здания уже были языки пламени. Прибывшие пожарные начали сначала отливать заправку, которая стоит рядом с автоцентром. Из-за сильного ветра огонь распространяется очень быстро. Пламя почти дотягивается до другого здания. Есть угроза взрыва: внутри автосалона стоят же автомобили», – приводит «Сибдепо» рассказ очевидицы.

На Октябрьском проспекте перекрыто движение, растут пробки.

Вот фотография пожара в торговом центре «Зимняя вишня», случившемся в Кемерове 25 марта 2018 года. Тогда погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.