Премьер Украины Гройсман собрался в отставку. Но не раньше среды

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подаст в отставку в среду, 22 мая. Об этом он заявил во время брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина".

Владимир Гройсман заявил, что подаст заявление после заседания правительства в ближайшую среду, 22 мая.

"Я думаю, что вы все понимаете, что правительство слагает полномочия перед вновь избранной Верховной радой Украины, а не перед новоизбранным президентом. Но вместе с тем я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства. Хочу также подчеркнуть, что за три года работы нашего правительства мне абсолютно не стыдно за то, что нам удалось сделать, и насколько адекватно мы реагировали на те вызовы и кризисы, которые перед нами стояли", – сказал Гройсман.

Ранее 20 мая президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что правительству страны стоит уйти в отставку, "если оно ничего не может сделать". Также Зеленский заявил, что распустит парламент Украины, но пока этого указа ещё нет.







После того как Зеленский вступил в должность, премьер Гройсман поздравил его и пожелал успехов в служении народу Украины.

Владимир Гройсман возглавляет украинское правительство с 14 апреля 2016 года.