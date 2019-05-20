Новые паруса для выпускников. Для «Алых парусов» приготовили новое судно с богатой историей

Организаторы праздника «Алые паруса» презентовали нового главного героя этого шоу. Команда брига «Россия» во вторник, 21 мая, планирует впервые провести его в Неву уже с правильными – алыми – парусами.

пресс-служба Форта Константин

«Фонтанка» отыскала пока не обнародованные подробности о новом паруснике, который пройдет по Неве в праздник выпускников. Еще в понедельник он находился в Кронштадте, где команда готовила его и главное – меняла паруса.

Теперь парусник называется «Россия». Так написано у него на борту и в документах администрации Морского порта Санкт-Петербург. Флаг — наш. Правда, в международных реестрах он все еще значится под старым именем — Mercedes. Официальный запрос в Международную морскую организацию (IMO) дает такой результат: флаг — Нидерланды, владелец — голландская компания Wind is our friend из города Леуварден.

Wind is our friend специализируется на сдаче в аренду крупных парусных судов. Кроме Mercedes на сайте компании есть еще пара десятков судов — и побольше, и поменьше. Есть даже один уже с алыми парусами, но тот размером не вышел. Доставшийся в итоге Петербургу бриг — явно из любимых. Именно его фотография под всеми парусами размещена на главной странице сайта.







Специалисты, работающие сейчас на бриге, уточняют: все дело в бюрократических заминках. Международные морские власти иногда с задержкой публикуют документы, связанные со сменой флага. В популярном морском сервисе Marine Traffic (аналог авиационного FlightRadar) он уже упоминается по флагом России, хотя все еще называется Mercedes. Но это уже не имеет значения. Как выяснила «Фонтанка», он полностью принадлежит российской компании, на ней российский экипаж, который включает довольно известных в узком морском кругу людей, и российский капитан — Олег Николаев.

История у судна богатая. Оно было построено еще в 1958 году и почти полвека исправно служило то в Голландии, то в Великобритании в качестве рыболовецкого траулера, говорится в документах IMO. Морские суда нередко меняют названия вместе со сменой собственника. Так что и наше в 1970–1981 гг. имело довольно оригинальное имя – ORA ET LABORA («Молись и работай»). В 2005 году у него началась новая жизнь — оно было полностью переоборудовано и официально стало парусным судном.

Судя по сводкам морской администрации порта, 16 мая яхта «Россия» ошвартовалась в Кронштадте, на причалах форта Константин. Порт регистрации судна — Петербург. Длина — 50 метров, ширина — 7,6 метра, осадка — 3,5 метра. Мощность главного двигателя — 610 л.с., год постройки — 1958-й.

Михаил Сидоровский, хорошо известный в парусном мире Петербурга капитан брига «Триумф», входит в команду, которая готовит «Россию» к проходу перед миллионом зрителей в ночь выпускников. Он сообщил «Фонтанке», что во вторник парусник должен встать у причалов набережной, вероятно, Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове. Специалист уточняет, что на Васильевский остров через морской фарватер бриг пойдет не под парусами, ведь из соображений безопасности это запрещено.

Исполнители главной роли на «Алых парусах» менялись не раз. В первые годы после возрождения праздника в 2005 году им был фрегат «Штандарт», полная копия первого петровского корабля, созданная в 1999 году командой энтузиастов во главе с Владмиром Мартусем. Но непонятные обывателю соображения безопасности не позволили деревянному фрегату продолжать играть роль символа молодости и надежды, и теперь этот парусник можно увидеть только в Европе. В 2008 году за него в Неве постояли парусник «Мир» и шхуна «Юный балтиец».

С 2010 года главное действующее лицо – шведский бриг «Три кронур» (длина 45 метров), который организаторы арендовали за неимением отечественной альтернативы. Но в 2018 году Георгий Полтавченко выступил с необычной инициативой — чтобы парусник для «Алых парусов» построили петербургские школьники. Теперь экс-губернатор имеет все карты в руках, чтобы действительно построить парусник, причем руками профессионалов. Но на это нужно время, а пока работать на «Алых парусах» будет бриг «Россия». В конце концов, в Голландию ездить за кораблями не стеснялся даже сам Петр I.

Праздник выпускников «Алые паруса» – одно из самых популярных мероприятий не только в Петербурге, которое собирает не только вчерашних школьников, но и многие десятки тысяч туристов и со всего мира. Посмотреть вживую на центральные улицы и набережные города уже многие годы приходят более миллиона человек. В разы больше — наблюдают за интернет- и телетрансляцией по всей стране. Грандиозная кульминация праздника с проходом романтического корабля с алыми парусами, сопровождаемого пиротехническим и лазерным шоу, стала визитной карточной ночи выпускников. Организаторы «Алых парусов» становились лауреатами европейской премии событийного маркетинга European Best Event Awards.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»