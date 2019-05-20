Жена Саакашвили пообещала Грузии майдан

Супруга бывшего президента страны Михаила Саакашвили и кандидат от «Объединённой оппозиции» Сандра Руловс намерена организовать протесты по всей стране после своего поражения на выборах мэра города Зугдиди.

«Все вместе, взявшись за руки, мы должны дойти до Тбилиси и вытеснить из страны [Бидзину] Иванишвили», – цитирует 20 мая заявление Руловс RT.

По ее словам, акцию протеста по всей стране поддерживают представители оппозиционных сил.

В канун выборов, которые проходили в некоторых городах Грузии 19 мая, бывший президент Михаил Саакашвили призвал «Объединённую оппозицию» атаковать действующую власть.

Напомним, что председатель ЦИК Грузии Тамара Жвания сообщила, что супруга Саакашвили проиграла борьбу за кресло мэра Зугдиди Георгию Шенгелия, который набрал более 54% голосов.





