Лодка с россиянами перевернулась на озере в Финляндии. Один человек утонул

Гражданин России погиб в Финляндии во время инцидента на озере Пюхяярви в Китеэ, сообщает 20 мая полиция Финляндии.

По данным ведомства, вёсельная лодка с россиянами перевернулась около 20 часов в воскресенье, 19 мая. Спастись сумели только двое мужчин из трёх. Они доплыли до берега, а их товарищ отстал и пошёл ко дну.

Тело 58-летнего россиянина без признаков жизни вытащили из воды спасатели.

Полиция расследует причины смерти.





