Лодка с россиянами перевернулась на озере в Финляндии. Один человек утонул
Гражданин России погиб в Финляндии во время инцидента на озере Пюхяярви в Китеэ, сообщает 20 мая полиция Финляндии.
По данным ведомства, вёсельная лодка с россиянами перевернулась около 20 часов в воскресенье, 19 мая. Спастись сумели только двое мужчин из трёх. Они доплыли до берега, а их товарищ отстал и пошёл ко дну.
Тело 58-летнего россиянина без признаков жизни вытащили из воды спасатели.
Полиция расследует причины смерти.
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