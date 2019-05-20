Приток китайских туристов в Россию за год вырос на треть, южнокорейских — почти вдвое

В январе — марте текущего года с туристическими целями Россию в первом квартале 2019 года посетили около 470 тысяч иностранцев. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Ассоциация туроператоров со ссылкой на ПУ ФСБ 20 мая.

Самой большой группой стали гости из Поднебесной — 163 тысячи человек. Количество китайских туристов в России выросло за год на 30%. Вторые по численности — южнокорейцы (59 тыс.), причём их стало на 94% больше, чем в первом квартале 2018-го. На одну пятую увеличился турпоток из Израиля (25 тыс.). Замыкают пятёрку Германия (23 тыс.) и Франция (17,6 тыс.).

В Топ-10 стран – поставщиков туристов вошли также Италия (11,4 тыс.), Таиланд (11,2 тыс.), Турция (9,9 тыс.), США (8,9 тыс.), Япония (7,7 тыс.).

Гораздо реже в Россию стали ездить граждане Великобритании (-25%) и Испании (-34%).

Как отмечает АТОР, чаще всего граждане приграничных стран приезжают в Россию с короткими однодневными визитами (в том числе с целями личного шопинга или мелкой коммерции) и потому их нельзя считать классическими туристами. К таким странам, помимо Китая, относят Польшу, Эстонию и Финляндию. Финны стали посещать Россию на 7% реже (всего 200 тыс. поездок).





