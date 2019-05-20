Гроза на Петербург надвигается быстрее, чем предполагали синоптики

Грозы и ливни придут в Петербург менее чем через сутки. Теплая погода в целом не подкачает, обещают синоптики.

Как сообщает Северо-Западный гидрометцентр, ночь на 21 мая и утро город преимущественно проживет без осадков, а во второй половине дня возможны не только кратковременный дождь, но и гроза местами. Столбик термометра прогреется до +26.

Стрелка барометра упрямо идет на понижение, поэтому в среду, 22 мая, в Петербурге будет еще сырее. Компанию грозе составят ливни, туман и порывистый ветер. Температура тоже слегка упадет, до +23.

Ну и совсем холодным, по сегодняшним меркам, ожидается четверг, 23 мая. Днем не выше +16 при довольно сильном ветре свыше одиннадцати метров в секунду.







Накануне синоптики обещали более щадящую погоду – грозу только со среды и не такое значительное похолодание.

Росавтодор 20 мая объявил начало ограничений движения грузовиков на федеральных трассах в жаркую погоду. Для этого воздух должен прогреться до 32 градусов и выше.