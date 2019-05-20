Канада отменила контрмеры на пошлины США

Канадский Минфин снял пошлины на ряд американских товаров после решения США отменить пошлины на сталь и алюминий из Канады, сообщается на сайте ведомства.

«Канада твердо стояла на своем и не отступала, пока этот результат не был достигнут в пятницу, 17 мая, когда США объявили, что в течение двух дней отменят пошлины на сталь и алюминий из Канады. Поэтому министр финансов Билл Морно объявил, что с сегодняшнего дня Канада отменяет принятые контрмеры против США», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что правительство Канады будет и впредь поддерживать свою сталелитейную и алюминиевую промышленность, для обеспечения ее конкурентоспособности и успеха.







Ранее Белый дом сообщил, что США снимает с Канады и Мексики пошлины на сталь и алюминий, так как импорт этих материалов «больше не будет угрожать национальной безопасности США».

Изначально президент США Дональд Трамп предоставил Канаде и Мексике льготы, когда он ввел 25-процентные тарифы на сталь и алюминий в марте 2018 года. Однако в дальнейшем данные льготы были сняты в качестве тактики давления в ходе торговых переговоров.