Смольный не ждет федерального финансирования широтной магистрали скоростного движения раньше конца 2020 года

Городские власти не рассчитывают на получение финансирования в 2019 году из федерального бюджета на строительство широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), более известной как Восточный скоростной диаметр. Об этом 20 мая сообщил вице-губернатор Эдуард Батанов.

Он подчеркнул, что до конца этого года властям Петербурга принципиально важно знать, готов ли федеральный центр выделять деньги на строительство платной магистрали. Смольный не рассчитывает, что получит деньги в этом году или даже в следующем. Конец 2020 года – эта дата была названа вице-губернатором в качестве оптимистичного сценария. Батанов уточнил, что городские власти готовы начать подготовку территории, если получат подтверждение федерального софинансирования.

Кроме того, чиновник сообщил: городские власти намерены актуализировать заявку Петербурга на федеральное финансирование. Все объекты разделены на несколько блоков. В первый блок вошли 25 проектов, из которых четыре предполагается начать в 2020 году. На них требуется 17,5 млрд рублей, 6,5 из которых — за счет федерального бюджета. Второй блок – железнодорожные объекты, реализуемые совместно с РЖД, которая заложила в свою инвестпрограмму по Петербургу 88 млрд рублей.

Напомним, что строительство магистрали должно начаться в 2019 году, а завершиться к 2024-му. Шестиполосная трасса начинается от Западного скоростного диаметра в районе Благодатной улицы, проходит преимущественно в полосе отвода северного железнодорожного полукольца, пересекает Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц и доходит до КАД в районе Кудрово. Общая протяженность городского участка составляет 14,2 км. За пределами города ВСД протянется до Колтушского шоссе в сторону Всеволожска (дорога шириной в 4 полосы и протяженностью 5 км), а также до Мурманского шоссе (дорога шириной в 6 полос и протяженностью 8,2 км). Проект предполагается реализовать по схеме государственно-частного партнерства – частный инвестор вложит свои средства в строительство и эксплуатацию трассы, но в течение 30 лет будет взимать плату за проезд.

Предполагается, что интенсивность движения по ВСД составит примерно 230 тысяч автомобилей в сутки. Выручка от реализации этого проекта в 2024 году составит 8,6 млрд за год, а расходы на его содержание составят около 1,1 млрд рублей. При этом на все строительство городской части потребуется 159 млрд рублей, а участок в Ленобласти возведут за 11 млрд. Предполагается, что половина денег (79,5 млрд рублей) на строительство будет выделена из бюджета, еще половину оплатит инвестор. Кто это будет — пока неизвестно.





