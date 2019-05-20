МВД выступило за конфискацию автомобилей у пьяных водителей. Предложение ушло в правительство

Министерство внутренних дел РФ разработало предложения по ужесточению наказания за «пьяную» езду. В том числе, ведомство считает, что надо законодательно предусмотреть конфискацию автомобилей у пьяных водителей.

Как рассказали ТАСС в пресс-центре МВД России 20 мая, ведомство направило в правительство предложения по закреплению на законодательном уровне конфискации транспортных средств у водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения, а также по усилению ответственности «за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения». Направлены они были в марте и апреле 2019 года.

Напомним, что 14 мая первое чтение в Госдуме прошел законопроект, который ужесточает наказание за ДТП, совершенные пьяными водителями. А в апреле был принят и подписан президентом закон, усиливающий ответственность за оставление места ДТП.





