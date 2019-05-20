Петербуржцы в ходе «Чистых Игр» собрали 15 тонн мусора за 1,5 часа

930 участников и 15 тонн собранного мусора за полтора часа – таковы итоги «Чистых Игр», которые прошли в Петербурге в рамках всероссийского турнира «Весенний Кубок Чистоты». Всего было организовано 10 игр в девяти районах города.

Турнир посетили иностранные гости. Как рассказали организаторы, они стажировались, чтобы 21 сентября принять участие в Первом международном Кубке Чистоты. Будущие координаторы «Чистых Игр» из Эстонии, Латвии, Литвы, Швеции и Польши высоко оценили уровень подготовки и количество энтузиастов, которые принимали участие в соревнованиях.

«В Петербург приехали люди из других стран, которые хотят организовать «Чистые Игры» у себя. Нам очень приятно, что проект набирает популярность за границей. «Кубок Чистоты Петербурга» был для нас очень важным, впервые мы организовали 10 игр в 9 районах города, с общим онлайн рейтингом. Я благодарен всем участникам, партнерам, волонтерам и координаторам игр, которые помогли нам устроить настоящий экологический праздник», – сказал основатель проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе.

Обладателем Кубка Чистоты стала команда из Колпинского района с названием «Лента 20-1». Всего на турнир пришло 930 участников, которые за 1,5 часа собрали 2 410 мешков с мусором (15 тонн). Весь мусор был вывезен, больше половины было направлено на вторичную переработку: стекло, железо, пластиковые бутылки и батарейки.

«Лично мне очень понравилось мероприятие. И я обязательно пойду на него вновь. Потому что так я чувствую себя действительно причастной к чему-то большому. Особенно сейчас, когда мусор – это проблема мирового масштаба, мне кажется, такое надо проводить в каждом уголке нашей планеты», – поделилась своими впечатлениями участница «Чистых Игр» в Красногвардейском районе Виктория Дунаевская.

Турнир «Весенний Кубок Чистоты» прошёл в 65 городах и населенных пунктах России. Всего на соревнования пришли 5 928 участников, которые за 1,5 часа экологического турнира собрали 20 тысяч мешков с мусором (127 тонн). После Весеннего Кубка Чистоты «Чистые Игры» перешагнули барьер в 40 тысяч участников и 500 проведенных игр. В Петербурге мероприятие было организовано при поддержке комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.