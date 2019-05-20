Жители Садовой взбунтовались против «Магнита». Универсам переделал под себя дом Державина

Сеть универсамов «Магнит» поймали на незаконной перепланировке в исторической пятиэтажке в Адмиралтейском районе Петербурга. Внимание к проблеме привлекли жители.

Как сообщает городская прокуратура 20 мая, проверкой дома № 51 по Садовой улице занялись после коллективной жалобы жильцов, заметивших небрежное отношение нового арендатора к культурному наследию.

«Помещение в этом доме занимает АО «Тандер» (магазин «Магнит»), которым произведена перепланировка, демонтированы внутренние перегородки, заполнены дверные проемы», – рассказали в ведомстве.

Здание меж тем находится под государственной охраной как доходный дом Г. Р. Державина (Кукановых) с 2001 года. Здание было построено в конце XVIII – начале XIX века. В этом доме прошли юные годы поэта Аполлона Майкова, квартировал писатель Алексей Писемский. Здесь же он создал драму «Горькая судьбина».







Перепланировку в таком здании необходимо согласовывать с комитетом по охране памятников. КГИОП работы «Магнита» не визировал. После инспекции прокуратура направила руководителю организации представление с требованием устранить нарушения. Материалы проверки также ушли в профильный комитет.