Россиянин получил двухлетний запрет за жизнь в Швеции. Его подвели поддельные штампы

Гражданин России хотел скрыть незаконное пребывание в Швеции, но финские пограничники очень внимательно вгляделись в его паспорт.

Как сообщает 20 мая Пограничный отряд по Юго-Восточной Финляндии, внимание контролирующих органов привлекли штампы в загранпаспорте пассажира поезда Россия – Финляндия. Из них следовало, что мужчина якобы побывал в Литве, Польше, Чехии, Австрии и Швейцарии.

Печати на въезд и выезд, однако, были признаны подделкой. Как выяснилось, россиянин превысил сроки пребывания в Швеции и пытался прикрыть это фальшивыми краткосрочными поездками. Нарушителя с поезда сняли и отправили обратно в Россию. Страны Шенгенского соглашения мужчина не сможет посещать ближайшие два года.

Напомним, что общее количество дней пребывания в Шенгенской зоне не может превышать 90 за минувший 180-дневный период. Для подсчёта дней пребывания в Шенгене есть специальный калькулятор.





