«Петербургская Недвижимость» предлагает мебель без первого взноса для новой квартиры

Setl City

Теперь клиенты компании могут приобрести полный комплект качественной мебели и техники, оформив рассрочку без первого взноса*. Программа отличается комфортным ежемесячным платежом – от 15 тысяч рублей.

Рассрочка предоставляется на 6, 8 или 10 месяцев*. Предложение действует на все варианты меблировки, которые предлагает «Петербургская Недвижимость»: это комплекты для студий, одно- и двухкомнатных квартир в цветах «Ваниль» или «Шоколад». Стоимость категории «Оптима» начинается от 150 тысяч рублей. Также клиентам предлагается категория «Комфорт» стоимостью от 200 тысяч рублей: этот вариант отличается дополнительными предметами интерьера и мебелью с обновленным дизайном и яркими цветными вставками.

Производителем выступает «Первая мебельная фабрика» – компания с более чем 70-летней историей, которая работает по швейцарским технологиям и использует экологические материалы. Для клиентов «Петербургской Недвижимости» на продукцию действует увеличенная гарантия 3 года. Доставка, подъем на этаж, сборка и установка мебели входят в стоимость, а изготовление занимает всего 21 рабочий день: это позволит покупателям переехать быстро и без хлопот. Кроме того, комплект станет хорошим решением для инвесторов, которым важно быстрее начать сдавать квартиру.

Предложением могут воспользоваться участники «Клуба привилегий» «Петербургской Недвижимости» – все клиенты, которые приобрели квартиру напрямую через отдел продаж компании. Покупателям также доступно множество других преимуществ: приоритетная выдача ключей, подготовка документов для регистрации права собственности и оформления налогового вычета, а также другие услуги.

«Петербургская Недвижимость» – ведущий брокер строящегося жилья в Петербурге и Ленинградской области. Компания сотрудничает с более чем 40 застройщиками и является партнером ключевых банков.

*Предложение действительно с 17.05.2019 г. по 31.12.2019 г. Рассрочку предоставляет ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.) на покупку меблировки в квартиру, приобретенную через «Петербургскую Недвижимость». Рассрочка предоставляется на срок от 6 до 10 месяцев с возможностью внесения первоначального взноса от 0% до 50% с шагом в 10%. Банк вправе взимать неустойку в размере 0.1% в день за просрочку оплаты Ежемесячного платежа – с 1-го до 150 дня. Для оформления заявки необходимо предъявить Паспорт гражданина РФ, иметь постоянный источник дохода. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Продавец меблировки ЗАО «Первая мебельная фабрика». Подробности предложения на сайте www.3355555.ru.

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