Силовикам и чиновникам денег дадут, у пенсионеров и военных заберут: Минфин представил поправки в бюджет-2019

Министерство финансов РФ направило в правительство проект о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019-й и на плановый период 2020 и 2021 годов. Казенные средства в нем перераспределяются не в пользу социальной сферы.

Согласно опубликованному 20 мая документу, законопроект предусматривает увеличение общего объема доходов на 205,6 млрд. рублей. При этом поступление нефтегазовых доходов уменьшается на 58,7 млрд рублей, а ненефтегазовых доходов увеличивается на 264,3 млрд.

Как пишет профильный портал Finanz, ежегодный трансфертный платеж в Пенсионный фонд, за счет которого покрывается около половины пенсионных выплат в стране, предлагается сократить на 15,8 млрд рублей. При этом на финансирование структур МВД планируется направить 6 миллиардов рублей, а на правоохранительные органы и безопасность – 12,5 млрд . Итого 2 млрд рублей дополнительных ассигнований достанется Росгвардии. 3,8 млрд рублей сверх запланированного получит Прокуратура, 2,8 млрд рублей – Следственный комитет. При этом армия может недополучить 2,7 млрд рублей, за счет сокращения ассигнований на научные исследования и международное военное сотрудничество.

Расходы на содержание госаппарата вырастут на 10,7 млрд рублей. В первую очередь дополнительные средства нужны администрации президента, следует из поправок: она получит 2,3 млрд рублей. А еще 72,9 млрд рублей предлагается направить на поддержку национальной экономики. Еще 50 млрд рублей запланировано на увеличение расходов на ЖКХ, главным образом за счет финансирования объектов долевого строительства, брошенных девелоперами-банкротами.





