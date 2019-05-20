Вице-премьеры удивили Дмитрия Медведева

Вице-премьеры удивили главу кабинета министров своим количеством. 20 мая подчиненные пришли на совещание у Дмитрия Медведева в полном составе — вдесятером.

«Много все-таки вице-премьеров у нас», – отметил премьер-министр, охватив взглядом заместителей (цитата по телеграм-каналу РИА «Новости» «Кремлевский пул»).

Вице-премьеры сегодня удивили Медведева, явившись к нему на совещание в полном составе. "Много все-таки вице-премьеров у нас", – заметил он. pic.twitter.com/IYbK5awNJw — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 20, 2019







На сегодняшнем совещании обсудили целевой набор в вузы (Медведев подписал распоряжение, изменившее перечни специальностей и направлений, по которым принимают целевиков). Также обсудили территорию опережающего развития «Курилы», которую сейчас расширили за счет присоединения новых земельных участков.

Напомним, вступив в должность на новый срок в 2018 году, президент Владимир Путин назначил 10 вице-премьеров. Первым замом председателя правительства – министром финансов стал Антон Силуанов. Вице-премьерами назначили Максима Акимова, Юрия Борисова, Татьяну Голикову, Ольгу Голодец, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака, Виталия Мутко. Заместителем председателя правительства – полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе стал Юрий Трутнев, заместителем председателя правительства – руководителем аппарата правительства – Константин Чуйченко. Все они остаются на своих постах.