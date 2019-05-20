Недвижимость в Крыму, вилла в Италии, квартиры в Англии и 190 тысяч долларов наличными. Президент Зеленский обнародовал декларацию

Вступивший 20 мая в должность президента Украины Владимир Зеленский, согласно закону, обнародовал декларацию о доходах за 2018 год, где прописал недвижимость на Украине, в Крыму и за границей, патенты и большие суммы денег.

Владимир Зеленский располагает квартирами в Киеве, домом и земельным участком в Иванковичах Киевской области, виллой в Италии (записана на компанию San Tommasol), двумя квартирами в Великобритании (на правах аренды), а также двумя объектами в Крыму (квартира в Ялте и парковочное место ). Кроме того, на него записан целый ряд недостроенных номеров в Грузии.

Президент Украины является владельцем ряда компаний, к примеру – ООО «Стадия Квартал – 95», КІНОКВАРТАЛ и продюсерский центр «Лига смеха».

В семье Зеленских несколько машин, например Land Rover 2016 года и Mercedes-Benz S 2014 года.







В 2018 году он заработал 4 169 837 гривен (более 10 миллионов рублей), а также получил многочисленные доходы от предпринимательства. У президента есть накопления: счет на 400 тысяч долларов в Приватбанке, почти на миллион гривен (2,4 миллиона рублей) в «ОТП Банке», 190 тысяч долларов и 100 тысяч евро наличными.

Он задекларировал несколько патентов и ряд торговых марок.