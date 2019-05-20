Эффективность доказана: под Петербургом полыхавший «Транзит» потушили ассенизаторы. Чем могли

Загоревшийся микроавтобус в посёлке Янино (Всеволожский район Ленобласти), что сразу за КАД, днём 20 мая удалось потушить до прибытия пожарных. Помогли ехавшие мимо автомобилисты: кто чем мог.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что возгорание началось в моторном отеске «Форда Транзита», и публикуют видеозапись тушения. Сначала в ход шли огнетушители: их израсходовали несколько штук, но всё было безрезультатно. К счастью (правда, не все согласны, что действительно к счастью), остановились ехавшие мимо ассенизаторы, у которых в цистерне оказалось достаточно коричневой жижи.

Двое добровольцев в четыре руки направляли шланг. Тот, что в шортах, встал за тем, что в штанах, а оператор прятался за ними, но продолжал своё дело. В итоге всё у них получилось.







Подписчики «ДТП и ЧП» тоже удовлетворены. «В бою все средства хороши, – пишет Андрей. – Хорошо, что салон не горел, а то бы и туда по самые окна». «Эксперты будут счастливы исследовать причину возгорания», – полагает Вячеслав. «Я остался доволен тем видео, которое только что посмотрел», – резюмирует Николай.

Кстати, это не первый случай в истории, что доказывает эффективность метода. Чуть меньше года назад полыхающую «Газель» в Иваново потушили таким же способом. Отметим, что наши земляки оказались морально более стойкими, чем ивановцы, снимавшие тушение на видео с совсем уже безопасной дистанции.