Достали: Знаменитое окно с видом на Исаакий закрыли решетками из-за пьяных компаний и толп туристов

Широко известное окно в одной из парадных на Гороховой в Петербурге, с эталонным видом на Исаакиевский собор, теперь спрятано за металлическими решетками. На крайние меры обитателей дома толкнули толпы поклонников красивых фото.

Как рассказали «Фонтанке» 20 мая сами местные жители, они устали от грязи, которая появляется после толп туристов в слякоть и от того, что некоторые люди приносят с собой алкоголь.

– До сотни человек проходит в день. Обзванивают квартиры, беспокоят людей, грубят. Жильцов, что живут на седьмом этаже, совсем достали. Обитатели подъезда скинулись и поставили решетки. Но даже после этого приходят и встают на подоконник. Теперь жители будут думать по поводу установки более крупной решетки, – рассказал «Фонтанке» местный житель.





