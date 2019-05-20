Счетная палата предрекает падение реальных доходов россиян

Отсутствие монетарной соцподдержки граждан от властей влияет на доходы россиян.

«Реальные располагаемые денежные доходы населения в первом квартале 2019 года по сравнению с первым кварталом 2018 года снизились на 2,3%. <...> С учетом текущих тенденций и принимая во внимание, что в течение 2019 года не ожидается введения новых существенных монетарных мер социальной поддержки граждан, существуют риски сохранения динамики данного показателя в отрицательной области», – цитирует 20 мая заявление Счетной палаты ТАСС.

По данным ведомства, для того чтобы был зафиксирован хотя бы минимальный рост этого показателя, реальные располагаемые денежные доходы должны расти не менее 1% в квартал.

Напомним, что в прошлом году глава ведомства Алексей Кудрин зафиксировал рост реальных доходов населения впервые за 4 года.





