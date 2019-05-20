На ремонтируемом участке КАД тягач раздавил трактор, вжав его в отбойник

Глядя на фотографии ДТП с трактором на КАД, сложно поверить, что тракторист выжил. К счастью, он жив, более того, травмы у него не самые тяжёлые.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОБ ДПС №3 ГИБДД, по предварительной информации, 20 мая около 12:45 на 59-м километре внешнего кольца КАД (Красносельский район Петербурга), на подъезде к развязке с Таллинском шоссе, столкнулись тягач MAN с полуприцепом и трактор «Беларусь».

Тракторист госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, водитель «МАНа» не пострадал.







В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» добавляют, что трактор – машина дорожных служб. Действительно, по данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке с 54-го по 61-й километр внешнего кольца идут работы по ликвидации колейности, в связи с чем закрыты полоса безопасности и первая полоса.

Это ДТП продолжает серию ярких аварий с тракторами. 11 мая на Вознесенском шоссе под Колпино разворачивавшийся тракторист прервал путь пожарной машины, ехавшей на место столкновения двух легковушек. От удара трактор и машина МЧС опрокинулись, пострадали два человека. 17 мая другой тракторист лоб в лоб въехал в трамвай, предположительно, уснув за рулём.