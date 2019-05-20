«Символ раздора»: митрополит Кирилл попросил убрать забор на стройплощадке храма в Екатеринбурге

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл на встрече с депутатами городской Госдумы попросил застройщика собора святой Екатерины убрать забор вокруг стройплощадки в сквере. В епархии порталу E1.Ru подтвердили эту информацию.

По его словам, к сожалению, события последнего времени показали, что Екатеринбург «утонул во лжи». А церковники оказались «сметены потоком не столько злонамеренной дезинформации, политических манипуляций и технологий цветных революций, сколько страхами и недоумениями недоинформированного городского сообщества» о проекте храма.

«Забор вокруг строительной площадки, к сожалению, в настоящее время превратился в символ раздора. Но мы знаем, что мосты и заборы возводятся из одного материала. Сегодня от нас зависит наведение мостов, восстановление согласия и продолжение конструктивного диалога о ситуации. Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой удалить забор с территории строительства храма», – заявил Кирилл 20 мая.







В фонде святой Екатерины, который финансирует строительство, заявили, что «для сохранения стабильности, мира и в целях недопущения гражданского противостояния принято решение демонтировать забор на площадке у Театра драмы».

Как рассказывала «Фонтанка», всю прошлую неделю тысячи жителей Екатеринбурга приходили в сквер у Театра драмы в знак протеста против постройки там собора святой Екатерины и каждый раз сталкивались со все большим сопротивлением силовиков. Если в первую ночь стройплощадку охраняли лишь православные бойцы, то на второй день прибыл ОМОН, который задержал больше 20 человек. А на третий день в автозаках оказались еще 70 человек. Общее число задержанных стремится к сотне, и каждый третий из них получил срок, от 2 по 15 суток ареста.

Президент России Владимир Путин высказался о ситуации в Екатеринбурге 16 мая и предложил решить судьбу стройки с учетом общественного мнения. 18 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что горожанам в понедельник предложат на рассмотрение площадки в других частях города для размещения храма. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провел протестующих и журналистов на стройплощадку в сквере и показал, что оттуда спешно вывезли все, что могло напоминать о предстоящих работах.