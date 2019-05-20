БФА: мусора на южном берегу Финского залива стало меньше

фото предоставлено компанией БФА-Девелопмент

В субботу, 18 мая, состоялся экологический субботник «Чистый берег в Огнях залива» в муниципальном округе Южно-Приморский. В мероприятии приняли участие почти 300 человек.

Застройщик комплекса «Огни залива» ООО «Дудергофский проект» (группа компаний «БФА-Девелопмент») в четвертый раз организовал неравнодушных горожан на южном берегу Финского залива для уборки территории вдоль Балтийского бульвара. И организаторы, и постоянные участники акции отметили, в этот раз для наведения порядка потребовалось меньше времени, потому что мусора, оставленного на побережье туристами и местными жителями, стало меньше. Пластиковые стаканы, жестяные банки, бутылки, пакеты и другие отходы поместились в 10 кубовый контейнер, трактор в этот раз начал заранее собирать мешки, никто не устал. Организаторы и волонтеры уверены, что регулярные экологические акции повышают ответственность жителей к окружающей природе и воспитывают бережное отношение к собственной среде обитания.

С каждым годом к активной природоохранной деятельности присоединяются все больше участников, это становится определенным видом здорового образа жизни, уровень экологической культуры растет. «Наши субботники объединяют жителей района, задумывающихся о негативном воздействии отходов на природу. Не первый год вместе с нами трудятся жители новых жилых комплексов, ученики ближайших школ с родителями и педагогами, семьи с детьми, пенсионеры. Наше начинание вызвано просьбой граждан и поддерживается местной администрацией МО Южно-Приморский, волонтерскими движениями, в том числе по раздельному сбору мусора», – рассказывает Дмитрий Сухотин, генеральный директор ООО «Дудергофский проект» (застройщик ЖК «Огни залива»).

В этом году экологическая акция «Чистый берег в Огнях залива» совпала с «Южно-Приморским эко-квестом», площадки объединились и сделали субботник еще более занимательным. Участники работали, а потом веселились, танцевали, отвечали на сложные экологические вопросы, сочинили несколько частушек про раздельный сбор мусора, угощались чаем и чебуреками. Работала передвижная кухня и ди-джей с аппаратурой.

Компания «БФА-Девелопмент» выражает благодарность всем передовикам и активистам, кто помогал сделать южный берег Финского залива чистым, – отзывчивым и безотказным соседям, сознательным и любознательным школьникам и дошкольникам, крепким парням, ловко закидывающим мешки с отходами в трактор, и другим единомышленникам, а также соорганизаторам – ООО «Дудергофский проект», ООО «НСК», ООО «БФА-Сервис», МО Южно-Приморский и Центру научных решений СоМПИс.

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ЖК «Огни залива» – застройщик ООО «Дудергофский проект», проектная декларация на сайте http://www.ognizaliva.ru/about/documents