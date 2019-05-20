Движение в тоннеле дамбы ограничено для плановых работ. Иногда его могут закрывать совсем

Плановые технологические работы по обслуживанию оборудования вносят коррективы в схему движения в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции КЗС.

На несколько дней движение транспорта в тоннеле ограничат по полосам:

с 20 по 21 мая – транспортный отсек Финской стороны (внешнее кольцо);

с 22 по 23 мая – транспортный отсек Невской стороны (внутреннее кольцо).







Кроме того, для ввода и вывода подъемной техники въезд в тоннель могут полностью перекрывать на непродолжительное время – не более, чем на 7–10 минут.

Скриншот с dambaspb.ru

Водителей просят следить за сообщениями на информационных табло, разметкой, знаками и ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.