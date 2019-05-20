Третьяковская галерея будет добиваться возмещения ущерба после повреждения картины Репина. Это не менее 30 млн рублей

Московский художественный музей намерен подать гражданский иск после повреждения полотна Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», которое в мае 2018 года совершил Игорь Подпорин.

«Третьяковская галерея будет подавать гражданский иск. Опять же для того, чтобы подать этот иск, и подать правильно, чтобы все сделано четко и грамотно, требуется время. И мы к этому готовимся, будем это делать», – цитирует https://tass.ru/proisshestviya/6449887 20 мая заявление директора галереи Зельфиры Трегуловой ТАСС.

По ее словам, холст в результате нападения мужчины был порван в трех местах, а рама оказалась повреждена. По оценкам экспертов, сумма ущерба составляет не менее 30 миллионов рублей.

10 апреля началась реставрация картины, после которой полотно Репина будет помещено в специальную капсулу.

Напомним, что Замоскворецкий суд Москвы вынес https://www.fontanka.ru/2019/04/30/063/ приговор о нападении на картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в конце марта – посетитель музея Игорь Подпорин получил 2,5 года. Покушение на «Ивана Грозного» металлическим столбиком вечером 25 мая 2018 года Подпорин объяснял религиозно-идеологически. По его мнению, царь не убивал сына и изложенная в живописной манере историческая ложь не имеет права на существование.





