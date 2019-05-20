Названы самые популярные у россиян направления. Растёт интерес к Турции и Кубе

Выездной турпоток из России за первый квартал 2019 года вырос на 4%, до 8,4 млн поездок. Об этом 20 мая сообщает Ассоциация туроператоров со ссылкой на данные ФСБ РФ.

Из более чем восьми миллионов поездок 56% россияне совершили в страны постсоветского пространства и приграничные государства (Китай, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Монголия, Польша). Причём Китай, Абхазию и Грузию большинство россиян посещали не с туристическими целями. На Украину наши соотечественники стали ездить реже на 8%.

Тройку самых популярных направлений дальнего зарубежья составили Таиланд (515 тыс.), Турция (360 тыс.) и Германия (340 тыс.). В Топ-10 также вошли ОАЭ (325 тыс.), Италия (282 тыс.), Вьетнам (197 тыс.), Испания (156 тыс.), Чехия (121 тыс.), Франция (114 тыс.) и Индия (98 тыс.).

В сравнении с прошлым годом заметнее всего вырос интерес наших соотечественников к Турции (48%), Кубе (+44%), Бельгии (+26%), Шри-Ланке (+24%), Японии (+21 %) и Италии (+21%), а вот Индия и ОАЭ потеряли 11% и 10% соответственно.





