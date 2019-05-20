Зеленский подтвердил, что его первый указ будет о роспуске парламента Украины

Первый указ нового президента Украины будет о роспуске парламента, об этом сообщил сам лидер соседнего государства.

Как пишет украинское издание "Liga.net", из Верховной рады Зеленский в сопровождении своей команды и охраны пешком перешел в администрацию президента на Банковой. На вопрос журналиста, каким будет его первый указ, Зеленский сказал: "О роспуске Рады".

Отвечая на вопрос, всегда ли он будет передвигаться пешком, Зеленский выразил надежду, что улицы не будут перекрываться. "Это главное. А там – какая разница. Где пешком, а где на машине", – сказал он.

"Дорогие депутаты! Сегодня вечеринок не будет. Будем работать. Очень прошу вас принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовном преследовании за незаконное обогащение, а также многострадальный избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые списки!" – сказал он.

Напомним, 20 мая во время инаугурации новый президент Украины заявил, что распустит парламент страны и правительство. А также сделает все, чтобы прекратить военный конфликт в Донбассе. Хотя по-прежнему считает его, как и Крым, территорией Украины.





