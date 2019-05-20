Почти 33 тысячи «Лад» отзывают из-за проблем с тормозами

Компания «АвтоВАЗ» объявила отзыв 32 892 автомобилей Lada Largus, проданных с ноября 2017 года по настоящее время, сообщает 20 мая Росстандарт.

У этих моделей есть вероятность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов и, соответственно, возникновения повышенного усилия на педаль тормоза. Мероприятия по устранению дефектов согласованы с производителем ПАО «АвтоВАЗ» и будут бесплатными для «ларгусоводов».

Владельцев машин, подпадающих под отзыв, оповестят о необходимости посетить сервисные центры письменно или по телефону. Определить, касается ли эта проблема вашего автомобиля, можно, воспользовавшись списком VIN на сайте Росстандарта.

Lada Largus – это «локализованная» модель Logan MPV румынской марки Dacia, которая в свою очередь входит в альянс Renault-Nissan. Более половины акций ПАО «АвтоВАЗ» принадлежит французско-японскому альянсу. Lada Largus выпускается в Тольятти с 2012 года.

Ещё более масштабный отзыв «Лад» проходил в конце 2018 года – он затронул более 40 тысяч «Вест». Причиной был неправильный цвет диска у запасного колеса.





